Mézesmadzagot kapott Bosznia-Hercegovina

Az Európai Bizottság (EB) tagjelölti státuszt javasol Bosznia-Hercegovinának, de csak akkor, hogy egy sor reformot végrehajt a jogállamiság és a demokrácia tiszteletben tartása terén, határozottabban felveszi a harcot a szervezett bűnözés ellen és a migráció kezelése érdekében.