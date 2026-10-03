Az Európai Bizottság a következő bővítési kör előtt egyszerre akarja gyorsítani a csatlakozást és csökkenteni az új tagok későbbi vétóinak, illetve jogállami visszalépésének kockázatát. Montenegró és Albánia áll a legközelebb a célhoz, Ukrajna és Moldova pedig külön ütemben halad.
Miközben az Európai Unió továbbra is stratégiai célként beszél az új tagok felvételéről, az egyes országok esélyei igencsak eltérnek: Ukrajna ügyében nő a bizonytalanság, Izlandot szívesen látnák, Montenegró közelebb került a célhoz, Szerbia pedig egyre csak távolodik.
Az EU újragondolja a bővítési stratégiáját: a csatlakozásra váró államok lemondanának arról, hogy a döntési mechanizmust, ugyanakkor ennek fejében gyorsabban jutnának a közösségbe. A kezdeményezés egyszerre szól az EU működőképességéről és a Balkán geopolitikai jelentőségéről.
Az Európai Bizottság (EB) tagjelölti státuszt javasol Bosznia-Hercegovinának, de csak akkor, hogy egy sor reformot végrehajt a jogállamiság és a demokrácia tiszteletben tartása terén, határozottabban felveszi a harcot a szervezett bűnözés ellen és a migráció kezelése érdekében.
Zoran Zaev esete mutatja, mennyire veszélyes, ha az Európai Unió nem ad perspektívát a balkáni országoknak az EU-s integrációra és még azt az ígéretét sem teljesíti, amire korábban becsületszavát adta.
Nem fogadta elsöprő lelkesedés a francia elnöknek az Európai Unió bővítésére vonatkozó reformterveit.
Az Európai Tanács ma záruló csúcstalálkozóján kellene megállapodásra jutni arról, megkezdődhetnek-e a csatlakozási tárgyalások Szkopjével és Tiranával. Ez azonban nem egyszerű.