Hó és ónos eső taszítja újra káoszba a közlekedést Budapesten és Magyarország jelentős részén

Karácsony Gergely szerint a fővárosban folyamatosan takarítják a havat, ami kora délután még a város legforgalmasabb útvonalain sem látszott, igaz a tömegközlekedésben nem voltak jelentős fennakadások. Magyarország autópályáin, közútjain egyre több a közlekedési baleset.