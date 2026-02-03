Karácsony Gergely szerint a fővárosban folyamatosan takarítják a havat, ami kora délután még a város legforgalmasabb útvonalain sem látszott, igaz a tömegközlekedésben nem voltak jelentős fennakadások. Magyarország autópályáin, közútjain egyre több a közlekedési baleset.
Emmanuel Macron köztársasági elnök is intézkedett, hogy ne engedjék be a traktorokat a francia fővárosba, de más nagyvárosokba se.
Megroppant egy kis átkelő Pere és Hernádszentandrás között. A felújítás csúszik. Ami nemrég még csak egy ugrás volt, az ma egy órás utazás.
Gazdasági szakemberek Somogy, Baranya, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén gazdasági elmaradottságát a normális utak hiányára vezetik vissza. Pedig olykor már néhány száz méternyi aszfalt is lendületet adhatna.
Programot dolgoz ki a Fidesz budapesti választmánya, hogy öt éven belül minden fővárosi belterületi földutat leaszfaltozzanak, a finanszírozáshoz pedig a kormány támogatását kéri - ezt Kocsis Máté, a testület elnöke, józsefvárosi polgármester és Riz Levente, Rákosmente polgármestere közölte Budapesten, sajtótájékoztatón.
Továbbra is többfelé várható ónos szitálás, ónos eső. Emiatt többfelé jegesek, csúszósak lehetnek az utak.
A reggeli órákhoz képest folyamatosan csökken az ónos eső miatt lezárt útszakaszok száma.
Uniós projekt keretében elkészítik Magyarország fő közlekedési útjainak közlekedésbiztonsági térképét, amelyet a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) május végéig állít össze az elmúlt hónapokban készített mérés alapján.