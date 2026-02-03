Hó és ónos eső taszítja újra káoszba a közlekedést Budapesten és Magyarország jelentős részén

Budapest;Karácsony Gergely;hóhelyzet;Vitézy Dávid;Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság;balesetek;takarítás;BKK;utak;Budapesti Közművek;

2026-02-03 16:27:00 CET

Karácsony Gergely szerint a fővárosban folyamatosan takarítják a havat, ami kora délután még a város legforgalmasabb útvonalain sem látszott, igaz a tömegközlekedésben nem voltak jelentős fennakadások. Magyarország autópályáin, közútjain egyre több a közlekedési baleset.

Havazás és helyenként ónos eső miatt folyamatosan dolgozunk a budapesti utak és közterek biztonságán. A megelőző szórásoknak hála a csapadék jellemzően előkezelt felületre hullik. Az utak és közterek síkosságmentesítése folyamatos. A Budapesti Közművek és a BKK közösen takarítja a buszmegállókat és a legforgalmasabb közlekedési csomópontokat, a munkákat ütemezetten végzik – posztolta kedd kora délután Karácsony Gergely a Facebook-oldalán. A főpolgármesternek a téli felkészültségről hétfő este kiadott közleményével szemben a déli időszakot követően káosz alakult ki a főváros pesti oldalának legforgalmasabb útszakaszain, így a Váci úton és a Hungária körúton is. Utóbbi útvonal nagyjából délután fél kettő körül az előbb latyakossá vált hó és dara megfagyott, a jégbordás sávokon igen lassan haladtak, és csúszkáltak a járművek.

A fővárosi hóhelyzet kezelését és különösen a villamosmegállók jórészt elmaradt takarítását már a korábbi havazások után is bírálta Vitézy Dávid, a fővárosi klímavédelmi, közlekedési és Városfejlesztési Bizottság elnöke. Most a Facebook-oldalán délután arról tájékoztatott, hogy „a hó reggel óta esik, és még a Városháza előtti villamosmegállókig vagy a Kálvin térre, tehát a város közepére sem sikerült eljutniuk”. Újbudán pedig egyetlen villamosmegállót sem látott a fővárosi képviselő, aki korábban arról is írt, hogy Budapesten sem tökéletes a közlekedés a hó miatt, de a tömegközlekedés működik, míg például Budakeszin sorban álltak elakadva a 22-es buszok az állam által fenntartott utakon, és egy óra alatt se jutottak ki a buszok a településről.

Havazás és ónos eső nehezíti a közlekedést, az ország jelentős részén havazik, délnyugaton ónos eső esik. Az ország déli részén helyenként másodfokú, máshol elsőfokú riasztás van érvényben ónos eső miatt – írta a Facebookon a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF). Felhívták a figyelmet arra, hogy a meteorológiai előrejelzések szerint a friss hó vastagsága általában 3-8, délebbre 1-2 centiméter között valószínű, de az Északi-középhegységben akár 10 centiméter hó is hullhat. Ismételten felhívták a figyelmet az ónos eső és havazás idején a közlekedés veszélyeire, illetve az arra való felkészülésre. – Aki útnak indul, tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról és az aktuális útviszonyokról – írták.

Az OKF a honlapján számol be az országszerte, kedden jelentős mértékben az időjárás miatt bekövetkezett balestekről, igaz délutánra fokozatosan, megyénként vonták vissza a korábbian kiadott riasztásokat. Nem sokkal délután három óra előtt Betonkorlátnak ütközött egy autó az M3-as autópályán, Mogyoródnál, ahol tűzoltók segítettek az autóban utazó öt utason, akikhez mentő érkezett. Mátrafüred és Pálosvörösmart között, utóbbi település közelében felborult egy személykocsi a 2419-es úton, de személyi sérülésről nem adtak hírt.

– Összeütközött egy furgon és egy kisbusz az M6-os autópálya Budapest felé vezető oldalán, Százhalombatta közelében. A járművekben összesen hatan utaztak, mindannyian ki tudtak szállni. Szalagkorlátnak ütközött egy személyautó az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Börcs közelében. A lébényi hivatásos tűzoltók áramtalanították a járművet. Egy másik autó is részese volt a balesetnek, amelyhez a mentőket is riasztották. Karambolozott három személyautó az M0-s autóútnak a Megyeri híd felé vezető oldalán, Törökbálint közelében, a 4. és az 5. kilométer között. A balesethez a törökbálinti hivatásos tűzoltókat riasztották – sorolta a katasztrófavdelem.