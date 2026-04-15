2026-04-15 13:27:00 CEST

A XIII. kerület polgármestere a Váci úti tragédia után ismét a gyorsulási versenyek elleni fellépésre kérte a rendőrséget

Tóth József szerint jogos a közfelháborodás amiatt, hogy ártatlan emberek halnak meg mások felelőtlensége miatt. Még több sebességmérőt helyeznek ki, és fokozott rendőri jelenlétet kérnek a kritikus helyszínekre.