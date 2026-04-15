A XIII. kerület polgármestere a Váci úti tragédia után ismét a gyorsulási versenyek elleni fellépésre kérte a rendőrséget

Budapest rendőrfőkapitányához fordultam az április 10-i halálos közlekedési baleset miatt – írta a Facebookon a két ember halálát követelő, a Váci úti felüljárón történt tragédiával kapcsolatban Tóth József. A XIII. kerületi polgármester szerint az elmúlt években több alkalommal jelezték a kerületben élők a különböző helyszíneken tapasztalható gyorsulási versenyeket. Hozzátette, jogos a kritika és a közfelháborodás az ügyben. Elfogadhatatlan, hogy ártatlan emberek veszítsék életüket mások felelőtlensége miatt.
– Önkormányzatunk minden tőle telhetőt megtesz a közlekedésbiztonság fokozásáért: elsők között telepítettünk a fővárossal közös finanszírozásban a Váci útra sebességmérőket. Jelenleg is 6 helyszínen van folyamatban sebességmérő telepítése – emelte ki a polgármester, aki szerint a közlekedési szabályok betartatása és a gyorsulási versenyek elleni fellépés a rendőrség feladata és felelőssége.
– Arra kértem a rendőrfőkapitányt, hogy kiemelt figyelemmel kezeljék a közlekedési szabályok betartását és a gyorsulási versenyek kritikus helyszínein fokozott jelenlétükkel előzzék meg a baleseteket – tette hozzá Tóth József, hogy mit vár Terdik Tamástól, a BRFK vezetőjétől.