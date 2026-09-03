Mire készül a Tisza, avagy mit üzennek a számok?

oktatás;egészségügy;költségvetési hiány;kormányváltás;pótköltségvetés;választási ígéret;euróbevezetés;Magyar Péter;

2026-09-03 07:14:00 CEST

A számok nem hazudnak. Ezt a gondolatot továbbgombolyítva elmondhatjuk, hogy egy kormány szándékairól az általa elkészíttetett költségvetés beszél feketén-fehéren. Elhangozhatnak szép politikai üzenetek vagy épp populista ígéretek, de az teljesen más dolog, hogy mit tesz a kormány. Avagy ne azt figyeljék, hogy mit mondok, hanem azt, hogy mit teszek – ahogy egy mára megbukott miniszterelnök fogalmazott.

Magyar Péter kormánya benyújtotta a 2026-os pótköltségvetést, ám ha a számokból próbáljuk meg kihámozni, milyen kormányzásra is számíthatunk a következő négy évben (populista-felelős, konzervatív-liberális-baloldali, osztogató vagy fosztogató), még korai mérleget vonni. A parlament előtt fekvő törvényjavaslat elsősorban az előző kormány sarának eltakarításáról, másodsorban az uniós pénzek hazahozataláról szól, és csak századrészben tanúskodik a magyar kormány várható gazdaságpolitikájáról.

A költségvetés kiadásai 5244 milliárd forinttal lesznek magasabbak a tervezettnél, ebből mindössze 63 milliárd forintot tesznek ki az eddig megvalósított választási ígéretek. 40 milliárd ment el az iskolakezdési támogatásra, ami soha nem látott segítséget jelent a rászoruló családoknak. A vényköteles gyógyszerek áfájának csökkentése 2, a tűzifa áfacsökkentése és a keret emelése további 21 milliárdos kiadással jár.

Vagyis nagyon visszafogottan teljesíti a választási ígéreteit a kormány, egyelőre szó sincs szja-csökkentésről az átlagjövedelem alatt, és a nyugdíjas Szép-kártya bevezetése is várat magára. A zöldségek és gyümölcsök áfacsökkentéséről nem is beszélve.

Persze a választási ígéretek teljesítésére van négy évük, és az elszálló kiadások és hiány mellett a kormány nem akarta még inkább próbára tenni a piacok bizalmát. Vagyis a Tisza most keveset adott – azt viszont a leginkább rászorulóknak. Inkább vigyáz a kasszakulcsra.

A soha nem látott, 7110 milliárd forintos, 7,5 százalékos tervezett államháztartási hiánnyal a kormány a piacok bajszát rángatja ugyanis. A hitelminősítők az év végén mondanak ítéletet az országról, akkor már láthatják majd a 2027–2029-es számokat is. Kiderül, hogy elérhető-e a 2031–32-es várható euróbevezetés.

A 2810 milliárdos hiánynövekedés tetemes része a múlt adóssága: az Orbán-kormány választási osztogatásainak elszámolása (14. havi nyugdíj, lakástámogatások), az előirányzattal nem fedezett, ám kifizetett tételek lepapírozása (korábban törvénytelenül beszedett adók visszatérítése, NER-oligarchák cégének az Orbán-kormány által megígért autópálya-fenntartási díjak kifizetése). Ezek a tételek teszik ki a hiánynövekedés egyik felét. A másik fele az uniós pénzek hazahozatalával van összefüggésben: egyes támogatásokat először ki kell fizetni hitelből, hogy a számlák alapján aztán Brüsszel is fizethessen.

Ha van a kormánynak gazdaságpolitikai prioritása, akkor az a kötelezettségek teljesítése mellett az uniós pénzek lehívása – és csak ezután jönnek a szakpolitikai, választási ígéretek. Ebből a szempontból a parlamenthez most benyújtott pótköltségvetés leképezi az elmúlt 3-4 hónap történéseit. Most még nem látni, hogy jövőre jut-e 500 milliárd forinttal több az egészségügyre, mi lesz az oktatás, a tudomány, az önkormányzatok, a környezetvédelem, a vízügy, a rendőrség teljesen jogos forrásigényével – ez majd a 2027-es tervekből derül ki.

Szűk mezsgyén kell a kormánynak mozognia, hiszen egyfelől valóban szükség lesz a jóléti kiadások növelésére, de az euróbevezetés miatt a hiányt is mérsékelni kell. Spórolni kell majd' mindenen, hogy arra jusson pénz, amire szüksége van az országnak. És itt kezdődik majd a gazdaságpolitika. Ha nem sikerülne a kormánynak tartani a költségvetési konszolidációt, akkor büntetni fog a piac – ezt pedig senki nem akarhatja.

Vagyis ebből még lehet eső, lehet hó. Lehet magyar euró, fejlődő gazdaság, és benne van a pakliban az újabb fejre állás is.

Még nem dőlt el teljesen, de reménykedhetünk, hogy az ország sorsa jobbra fordul. A kormány eddig hozta a kötelezőt, az orbáni örökséget besöpörte a hiányba – innentől már egyre nehezebb lesz hátra mutogatni. Jöhet 2027, új lapot nyitva a gazdaságpolitikában.