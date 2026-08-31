A jelenlegi vezetés egy ügyvédet bízott meg a jogi lépések megtételével, de megnevezték Várhegyi Attila fideszes politikust, akit az Orbán-kormány idején tanácsadónak szerződtettek, de a valóságban ő irányította, politikai felügyelet alatt tartotta a közmédiát. Tette ezt az utóbbi három évben nettó havi három és félmillió forintért.
Szolnok egykori polgármestere, a hűtlen kezelés miatt elítélt Várhegyi Attila hétfőn mutatkozott be a dolgozóknak.
A honlapok tömegét felvásároló céggel az Állami Számvevőszék szerint is problémák adódtak. A közmédia most szabadulhat a társaságtól.
Infarktust kapott pénteken Várhegyi Attila, a korábban hűtlen kezelés miatt elítélt szolnoki expolgármester, a Prestige Média ügyvezetője – írja a hvg.hu. Az egykori fideszes pártigazgatót állítólag újra kellett éleszteni, de állapotát mostanra stabilizálták.
"Az ügy tisztázásáig a mai napon munkavégzés alóli felmentését kérte Vas Imre üzemeltetési igazgató, valamint Enyedi Csaba adminisztrációs igazgató" - közölte a 444-el a közmédia sajtóosztálya, miután a portál úgy értesült, hogy a két vezetőt gyanúsítottként hallgatták ki az MTVA lehallgatási ügyében.
Vas Imre üzemeltetési igazgatót vélték felismerni azokon a felvételeken, amelyeket a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) székházában elhelyezett titkos lehallgató berendezések a beszerelésükkor rögzítettek - értesült a 168 Óra.
Bűncselekmény hiányában elutasította Szigetvári Viktor feljelentését a rendőrség a közmédia egyik cégének honlapvásárlásai miatt.
Nyomozást indított egy MTVA-szerződés ügyében a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) korrupció elleni főosztályán működő "csúcstechnológiai bűnözés elleni főosztálya" - írja a Direkt36, amelynek cikke nyomán indult a vizsgálat.
Várhegyi Attila neve is felmerült abban a hűtlen kezelésben, amelynek ügyében most feljelentéskiegészítést rendelt el az ügyészség. A közmédia tanácsadójához köthető cég ugyanis 120 millió forintos megrendelést kapott az MTVA-tól még 2014. májusában. A pénzből vásárolt, "hirado.hu-s" domain neveket a Direkt36 szerint sokkalta olcsóbban is meg lehetett volna szerezni. Eközben kiderült, a közmédia végül 50 fős stábot küld az olimpiára.
A jelenleg tanácsadói feladatokat ellátó Várhegyi Attilát nevezhetik ki a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatói posztjára, miután Szabó László Zsolt hétfőn lemondott - értesült az Esti Újság.