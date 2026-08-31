Megüti a bokáját Várhegyi?

Várhegyi Attila neve is felmerült abban a hűtlen kezelésben, amelynek ügyében most feljelentéskiegészítést rendelt el az ügyészség. A közmédia tanácsadójához köthető cég ugyanis 120 millió forintos megrendelést kapott az MTVA-tól még 2014. májusában. A pénzből vásárolt, "hirado.hu-s" domain neveket a Direkt36 szerint sokkalta olcsóbban is meg lehetett volna szerezni. Eközben kiderült, a közmédia végül 50 fős stábot küld az olimpiára.