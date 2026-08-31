Feljelentést tesz a Duna Médiaszolgáltató a közmédia korábbi törvénytelen fideszes irányítása miatt

politika;Fidesz;feljelentés;irányítás;közmédia;Várhegyi Attila;MTVA;befolyásolás;Duna Médiaszolgáltató;

2026-08-31 21:12:00 CEST

A jelenlegi vezetés egy ügyvédet bízott meg a jogi lépések megtételével, de megnevezték Várhegyi Attila fideszes politikust, akit az Orbán-kormány idején tanácsadónak szerződtettek, de a valóságban ő irányította, politikai felügyelet alatt tartotta a közmédiát. Tette ezt az utóbbi három évben nettó havi három és félmillió forintért.

Feljelentést tesz a közmédia jelenlegi vezetése a korábbi törvénytelen irányítás miatt – közölte hétfőn a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. Sajtó és Marketing Irodája. Mint írták, az átvilágításkor előkerült belső levelezések, nyilatkozatok és egyéb dokumentumok információk arra utalnak, hogy a közmédiát a tanácsadóként szerződtetett Várhegyi Attila, Fideszhez köthető politikus és üzletember irányította a valóságban. – Átvette a közmédia hivatalos vezetőinek jogköreit, helyettük döntött tartalmi, személyzeti, gazdasági ügyekben is, és jóváhagyása nélkül számos esetben nem is mertek döntést hozni azok, akik hivatalosan felelősek voltak az intézmény vezetéséért – emelték ki.

A közlemény szerint Várhegyi Attila nemcsak a közmédiát irányította megfelelő törvényi felhatalmazás és elszámoltatható felelősség nélkül, hanem ő volt a kapcsolat az ország politikai vezetése és a közmédia között:

Várhegyi Attila közvetítette a kormány tagjainak és más fideszes politikusoknak az akaratát a közmédia felé, illetve képviselte a közmédiát a kormányzati szereplők irányába. Várhegyi működése világosan bizonyítja, hogy a törvény szerinti politikai befolyástól független közmédia a valóságban szoros politikai felügyelet alatt állt.

Ugyanakkor Várhegyi Attila nem csupán informális hatalma gyakorlásakor terjeszkedett túl a törvények és szabályok által kijelölt kereteken, hanem az általa elfogadott juttatásokkal is – írták, példaként említve, hogy éveken át úgy biztosított sofőrt számára a közmédia, hogy az illetőt rendezvényszervező munkakörben alkalmazták, leplezve a valóságot a cég hivatalos irataiban. A Duna Médiaszolgáltató szerint ez a fajta működési modell semmiképpen sem törvényes, a közmédia vezetése arra a következtetésre jutott, hogy feljelentést kell tennie, és megbízta Papp Gábor ügyvédet a megfelelő jogi lépések megtételével.

A közleményhez csatoltak egy kilenc oldalas dokumentumot, amelyben részletes magyarázatokkal, konkrét iratokkal, az MTVA tulajdonát képező levelek részleteivel mutatják be, hogy Várhegyi Attila miként döntött éveken keresztül tartalmi kérdésekről, személyi ügyekről és intézményi erőforrások használatáról. Ezek alapján heti rendszerességű értekezleteket tartott, Papp Dániel vezérigazgató és más vezetők nemcsak folyamatosan beszámoltak neki a legapróbb ügyekről is, szövegeket és döntési javaslatokat küldtek hozzá, de megvárták a jóváhagyását és végrehajtották az utasításait.

A dokumentum szerint Várhegyi Attila a közmédiánál 2019-ben havi bruttó 1,5 millió forintos megbízási díjat kapott, 2023-tól azonban ez havi díj nettó 3,5 millió forintra emelkedett. A politikus 1990-től Szolnok önkormányzati képviselője, alpolgármestere, 1991 és 1998 között polgármestere volt, majd 1998 és 2002 között országgyűlési képviselő, és az első Orbán-kormányban a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának politikai államtitkára lett. A Budakörnyéki Bíróság 2001-ben első fokon hanyag kezelés vétségében mondta ki bűnösnek, és 300 ezer forint pénzbüntetésre ítélte, ami miatt államtitkári tisztségéről lemondott. Később a Pest Megyei Bíróság 1 év, 2 évre felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte másodfokon folytatólagosan elkövetett, különösen nagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt, továbbá félmillió forint pénzbüntetést is kapott, ami miatt lemondott képviselői mandátumáról is.