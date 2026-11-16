Megvesszük, mert eladó – A zsákmányállatra vadászik ősi énünk, amikor bolti akciókat keres

„Korlátozott ideig!”„Ne maradjon le róla!” Nem jófejségből sürgetnek minket ilyen szlogenekkel a gyártók, a kereskedők: nyilvánvalóan a pénzünket szeretnék, és az egyik legősibb ösztönünkre bazírozva igyekenek kiénekelni a zsebünkből. Aki leleményes, felvásárolja az olcsó holmit, és továbbadja jóval drágábban, mert mindig lesz, aki nem tud ellenállni a korlátozottan elérhető zsákmány varázsának. Nézzük meg szakemberek segítségével, hogy mi tartja mindezt mozgásban, és hogyan lehetünk résen a legközelebbi kísértésnél.