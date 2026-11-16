„Korlátozott ideig!”„Ne maradjon le róla!” Nem jófejségből sürgetnek minket ilyen szlogenekkel a gyártók, a kereskedők: nyilvánvalóan a pénzünket szeretnék, és az egyik legősibb ösztönünkre bazírozva igyekenek kiénekelni a zsebünkből. Aki leleményes, felvásárolja az olcsó holmit, és továbbadja jóval drágábban, mert mindig lesz, aki nem tud ellenállni a korlátozottan elérhető zsákmány varázsának. Nézzük meg szakemberek segítségével, hogy mi tartja mindezt mozgásban, és hogyan lehetünk résen a legközelebbi kísértésnél.
Egy felmérés szerint ez a valóság. Vásárolni pedig a hipermarketek helyett inkább a lakóhelyünkhöz közeli boltokba járunk.
Tízből hét interneten vásárló rendelt már terméket külföldi kiskereskedőtől, ennek két fő oka a jobb árakban, illetve a speciális termékben vagy márkában keresendő.
A hét többi napjához képest vasárnap a legalacsonyabb a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) vásárlásainak száma, arányuk mindössze 9 százalék, míg szerdán és szombaton a legmagasabb, az összes vásárlás 21 illetve 18 százaléka - derül ki a pénzcentrum.hu oldalon megjelent GfK-elemzésből.
A vezető, proaktív védelmet kínáló biztonságtechnológiai vállalat, az ESET összeállította azokat a kihagyhatatlan és nélkülözhetetlen biztonsági tippeket, amelyek nélkül rémálommá válhat a karácsonyi forgatagban zajló online vásárlás. Az idei évben a tavalyi tendenciákhoz hasonlóan nagy teret nyer az internetes vásárlás. Természetesen ezzel a csalások száma is növekszik, kiberbűnözők lesik áldozataikat, hogy a szeretet ünnepének nevében kellemetlen pillanatokat szerezzenek több ezer figyelmetlen vásárlónak.
A Rába, az E.ON földgázüzletága és a Mol egyötödének államosítása után tegnap bejelentették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. a magyar állam javára megvásárolta a Mahart PassNave Személyhajózási Kft. 51 százalékos részesedését. Ezt Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter és Márton Péter, az MNV vezérigazgatója mondta el a hajóstársaság tulajdonában lévő Budapest hajón. Az MNV és a Mahart PassNave közötti együttműködést tavaly ősszel kezdeményezte a cég többségi tulajdonosa, a Masped Zrt. a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumnál (NFM).
A magyar fogyasztók 77 százaléka mondja azt, hogy változtat vásárlási szokásain, ha emelkednek az élelmiszerárak - közölte a Nielsen piackutató.