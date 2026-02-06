Áder János köztársasági elnök Erdő Péter bíborosnak és Vásáry Tamás zongoraművésznek adta át a Szent István Rend díjat vasárnap, a Sándor-palotában.
A Kossuth-díjas, világot járt zongoraművész, karmester, Vásáry Tamás a vendég december harmadikán, szombaton este 6 órától a Budai Micve Klubban (II. Frankel Leó út 49.).
Kocsis Zoltán a legnagyobb tehetség, zseni volt, páratlan energiával és kapacitással bírt nemcsak minőségben, hanem mennyiségben is - mondta el a világhírű zongoraművészre emlékezve Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész és karmester.
A világot járt Vásáry Tamás, Kossuth-díjas zongoraművész, karmester a Bóta Café vendége október 5-én, szerda este 9 órától a FIX Tévében.
Rendhagyó helyszínen, a debreceni Kossuth téren léptek fel csütörtökön a Kodály Zoltán Ifjúsági Világzenekar tagjai. A villámcsődület nagy sikert aratott a járókelők körében.
Zenei kategóriában Sveda Brigitta, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem klasszikus zongora szakos hallgatója, önkéntes kategóriában pedig Szajkó Cintia, a Miskolci Görögkatolikus Cigány Szakkollégium hallgatója vehette át hétfőn a Vásáry Tamás Ösztöndíjat.
Szükség van a mindennapos éneklésre és zenélésre Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész és karmester szerint, aki Balog Zoltán emberi erőforrások miniszter felkérésére tagja lesz az iskolai énektanítás megújításra javaslatot tevő munkacsoportnak.
A Bartók Rádióban a nyolcan éves Vásáry Tamást köszöntő több részes műsort hallgatva újra arra gondolhatunk, amiről egyre több szó esik a "mélyben", amelyet elfed a felszín, hangos tombolása: békességben szeretnénk élni, dolgozni, szeretni családtagjainkat, tenni az ország javáért és a sajátunkért.