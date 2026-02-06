Békesség-óhajtás

A Bartók Rádióban a nyolcan éves Vásáry Tamást köszöntő több részes műsort hallgatva újra arra gondolhatunk, amiről egyre több szó esik a "mélyben", amelyet elfed a felszín, hangos tombolása: békességben szeretnénk élni, dolgozni, szeretni családtagjainkat, tenni az ország javáért és a sajátunkért.