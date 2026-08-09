A fideszes exállamtitkár is cáfolja Orbán Viktor korábbi állítását, hogy feleslegünk van vízből

Lázár János;Orbán Viktor;hibák;víztározó;vízgazdálkodás;V. Németh Zsolt;

2026-08-09 10:04:00 CEST

V. Németh Zsolt ellentmondott Lázár János korábbi kritikájának is, hogy nem építettek víztározókat. Ahhoz ezer milliárd forint kellett volna, amelyet nem kapott az ágazat, és elegendő terület sincs hozzá.

Az itt keletkező vizek tekintetében mi a legkevésbé sem vagyunk víznagyhatalom, sőt az egyik legszegényebb ország vagyunk. Az országon tulajdonképpen három ponton folyik be, és számtalan ponton folyik ki a víz. Az átfolyó vizek terén azzal kell számolni, hogy a Dunán 20, a Tiszán 30, a Körösökön akár 50-70 százalékkal csökkent a vízhozam mintegy 15 év alatt, nyáron pedig még nagyobb ez a csökkenés – erről V. Németh Zsolt az előző kormány vízgazdálkodásért felelős államtitkára, jelenleg is fideszes országgyűlési képviselő nyilatkozott a 24.hu-nak.

A lap azután keresete meg a politikust, hogy a mostani energiaválsághoz vezető hőséggel, szárazsággal, aszállyal kapcsolatban előtérbe került Lázár János még tavaly decemberi állítása, amit az Orbán-kormány építési és közlekedési minisztereként tett, hogy hibát követtek el a víztározók létrehozásának elhanyagolásával. V. Németh állítása is ellentmond pártja korábbi állításának, és Orbán Viktor volt miniszterelnök évekkel ezelőtti kijelentéseinek, miszerint víznagyhatalom lennénk, illetve, hogy nincs gond az akkumulátorgyárak telepítésével, mert az ország semmilyen vízhiányban nem szenved, „nekünk van feleslegünk”.

A volt vízügyi államtitkár azt mondta, hogy hogy vízügyekre 330-340 milliárd forint körüli összeg állt rendelkezésükre, amelyből nagyjából 280 milliárd a víz visszatartására, a vízkészletek növelésére ment el. – Mindig lehet többet tenni, de ehhez 300 milliárdos helyett ezermilliárdos nagyságrendű forrásról kéne beszélnünk – tette hozzá V. Németh Zsolt aki szerint így is százmilliárdos nagyságrendben csoportosítottak át forrásokat az eredetileg árvízvédelemre szánt pénzekből. Az jelenleg ellenzéki politikus azt hosszasan ecsetelte, hogy szerinte nincs túl sok hely víztározók építésére, mert ahol természetes módon megjelenhetne a víz ott városok vagy magánföldek vannak.