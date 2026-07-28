A környezetvédelmi tárca már hozzálátott az ország vízkincsének a felméréséhez. Szerintük a hőhullámok miatt nem lesz Armageddon, mert vízhiány esetén, ha kell, a katonaságot is bevetik a vízszállításhoz.
Aki korábban kritikus szakvéleményt írt a debreceni akkumulátorgyárról. Rétvári Bence az érdemi kérdésekre válaszul csak annyit írt, mikor lett felmentve munkaköréből Kincses Dániel.
A vélemény legsúlyosabb megállapítása szerint Debrecennek az újonnan megjelenő ipari vízigények miatt koncepcionálisan át kell alakítania a teljes városi ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékhálózatot, mert az eddigi rendszer néhány év múlva már nem fogja bírni a terhelést.
A Balatonon még nem, de a Fertőn már megkezdődött a nádaratás, amire évről-évre egyre nehezebb vállalkozót találni.
Munkára nevelne a Kis-Balatonnál tervezett építőtábor, a résztvevők a helyi nemzeti park tanösvényeit tartják majd karban.
Több tízezer hal pusztult el a kisterenyei víztározóban, mert úgy engedték le a tározó vizét, miközben még benne voltak a halak.