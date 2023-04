nepszava.hu;

Eltrollkodta a kormány a válaszadást azzal kapcsolatban, miért rúgták ki a Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság vezetőjét

Aki korábban kritikus szakvéleményt írt a debreceni akkumulátorgyárról. Rétvári Bence az érdemi kérdésekre válaszul csak annyit írt, mikor lett felmentve munkaköréből Kincses Dániel.

Nem érkezett érdemi válasz Keresztes László Lóránt LMP-képviselő kérdéseire, amelyekben a képviselő a debreceni akkumulátorgyárról kritikus véleményt író Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) vezetőjének kirúgásával kapcsolatban érdeklődött – vette észre a 444.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a vízügy területét is felügyelő Pintér Sándor belügyminiszter kirúgta Kincses Dánielt. A TIVIZIG a CATL leendő debreceni akkumulátorgyárának környezethasználati engedélyeztetési eljárásához szükséges hatósági szakvéleményében azt írták, hogy a létesítmény (amely megvalósulása esetén várhatóan Magyarország legnagyobb vegyipari üzeme lesz) vízgazdálkodási szempontból több helyen is áttervezésre szorul majd. A dokumentum legsúlyosabb megállapítása szerint Debrecennek az újonnan megjelenő ipari vízigények miatt koncepcionálisan át kell alakítania a teljes városi ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékhálózatot, mert az eddigi rendszer néhány év múlva már nem fogja bírni a terhelést.

Az LMP országgyűlési képviselője az esettel kapcsolatban négy kérdést intézett a tárcához:

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára válaszul mindössze annyit közölt,