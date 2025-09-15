A határon túli magyarok valódi érdekképviseletét szeretnék megvalósítani.
A Vajdasági Magyar Szövetség látszólag hűen adaptálja az idehaza már megszokott gyakorlatokat.
A jövő évi magyarországi választásokon jön a viszonzás.
Orbán Viktor miniszterelnök búcsúbeszédében azt mondta, hogy a vajdasági magyar politikus összebékítette a magyar és a szerb népet. Aleksandar Vucic szerb államfő szavai szerint Pásztor István történelmi személyiség volt, akinek a neve nemcsak a magyar, de a szerb tankönyvekben is fennmarad.
A Nemzeti Választási Bizottság szerint ez teljesen rendben van, a kétfarkúak másképp látják.
Maradhat a négy évvel ezelőtt felálló kormánykoalíció Szerbiában, a Vajdasági Magyarok Szövetsége megerősödve jött ki a versenyből.
Két Mészáros-érdekeltség is beszállt adományozásba, a szükséges forrás háromnegyedét ők küldték az új mentőhajók vásárlásához.
Rendületlen az érdeklődés a gazdaságfejlesztési pályázatok iránt, ezek valós lehetőségeket nyújtanak, gyorsan születtek támogatási döntések és ezek megvalósítása is lendületes – ezzel együtt sikeres év volt 2016, még akkor is, ha a megszorítások időszakát éljük – mondta egyebek között évértékelő interjújában Pásztor István a Pannon Televízió Szubjektív című műsorában, amelyet a Vajdaság Ma idézett.
A lehetőségek évének nevezte a 2016-os esztendőt Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke a Magyar Szó című újvidéki napilap hétvégi számának adott interjújában.
A Szerb Haladó Párt (SNS) és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) koalíciós megállapodást írt alá a közös programcélok megvalósítására és a szerbek és magyarok közötti lehető legjobb viszony kialakítása érdekében – jelentette a Vajdaság Ma.
Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke a Vajdaság Ma szerint arról számolt be, hogy legutóbb június elején tárgyaltak Aleksandar Vučićtyal a szerbiai kormány megalakításáról, írja az RTV.
Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke kijelentette, hogy legkésőbb 15 nappal a parlament megalakítása után feláll az új kormány is. Bejelentette továbbá, hogy koalícióra lépnek a Vajdasági Magyar Szövetséggel (VMSZ). „Vajdaságban minden bizonnyal megpróbálunk még nagyobb koalíciót kialakítani. Köztársasági szinten ezt már nem állítanám", nyilatkozta Vučić.
Arra kérte a vajdasági magyarokat Orbán Viktor, hogy menjenek el szavazni, „mert van kire”. Szavazni valóban magyarként is van kire, a VMSZ listája ott lesz az április 24-én megméretkező szerbiai pártok sorában, legfőbb kihívóját, a Magyar Mozgalmat azonban kizárták a versenyből. A vajdasági magyarok szavazhatnak, de választani már nincs lehetőségük.
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) készen áll arra, hogy megállapodjon a Szerb Haladó Párttal (SNS) a további együttműködésről, jelentette ki Pásztor István, a VMSZ elnöke.
Kihirdette szombaton a szerb Köztársasági Választási Bizottság a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) jelöltlistáját az április 24-i előrehozott parlamenti választásokra.
Múlt szombaton kísérték utolsó útjára Kasza Józsefet, a Vajdasági Magyar Szövetség volt elnökét. A kisebbségi magyar politikusnak jelentős szerepe volt abban is, hogy Szabadkán a legsúlyosabb időkben, a Jugoszlávia szétesését eredményező dél-szláv háborúk alatt sem történt vérontás. A szabadkai városházán megtartott emlékülésen a Románia Magyar Demokrata Szövetség korábbi elnöke, Markó Béla levélben búcsúzott az egykori sors- és harcostárstól:
Meghalt szerda hajnalban Kasza József, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) volt elnöke, egykori szerbiai miniszterelnök-helyettes és szabadkai polgármester - tájékoztatta az MTI-t Kasza Csongor, az elhunyt politikus fia.
Korhecz Tamás, a Magyar Mozgalom alapító tagja szerint Pásztor István döntése, miszerint a Magyar Mozgalom VMSZ-es tagjai ellen fegyelmi eljárás indul a párton belül, meg fogja osztani a vajdasági magyarságot, közölte a vajma.com délvidéki hírportál.
Varga László képviselő kilépett a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakciójából – közölte a Vajdaság Ma. A képviselő kilépési nyilatkozata, amelyet Pásztor Bálint frakcióvezetőnek címzett, azzal indokolta kilépését, hogy szerinte a szerbiai földtörvény megszavazása a VMSZ mezőgazdasági programjának durva megsértését jelenti.
Szerbia számára is könnyebbséget jelenthet, ha Magyarország fizikailag lezárja a magyar-szerb zöldhatárt, mert ha a migránsok ezen az útvonalon nem tudnak bejutni az Európai Unióba, akkor "nagy valószínűséggel meg fogják kerülni ezt a területet" - reagált Pásztor István, a legnagyobb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai bejelentésére, miszerint a kormány utasította Pintér Sándor belügyminisztert, hogy jövő szerdáig készítse elő a magyar-szerb határ lezárását, ami egy négy méter magas kerítéssel történhet meg.
Újabb négy évre Pásztor Istvánt választották meg a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének a legnagyobb délvidéki magyar párt szombati tisztújító közgyűlésén. A politikus sikeresnek értékelte a párt utóbbi négy évét.
Vádat emelt a Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség Gaudi-Nagy Tamással szemben felbujtóként elkövetett személyi szabadság megsértése és garázdaság bűntette miatt.
A Vajdaság Magyar Szövetség (VMSZ) és a Szerb Haladó Párt (SNS) közötti koalíciós tárgyalások jól haladnak, jelentette ki Pásztor István, a tartományi képviselőház és a VMSZ elnöke, s hozzátette, a következő napokban” találkozik majd Aleksandar Vučić kormányfővel. Mindezt a belgrádi Politikának adott interjújában jelentette ki.
Mesterházy Attila, az MSZP elnöke az emberi méltóság és a magyar demokrácia elleni provokációként értékeli Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökének megtámadását.
Három fő prioritást jelölt meg a szerb kormány számára Aleksandar Vucic, akit múlt kedden bízott meg a kormányalakítási tárgyalásokkal Tomislav Nikolic elnök. A Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke, aki a Vajdasági Magyar Szövetséggel (VMSZ) és a Szerb Szocialista Párttal (SPS) lépett koalícióra három legfontosabb feladatának a gazdaság reformját, a magánszektor fejlesztését és a költségvetés konszolidálását jelölte meg. Rámutatott, hogy az intézkedéseknek a költségek csökkentését kell eredményeznie.
Már a napokban megkezdődhetnek a tárgyalások a koalíciós együttműködésről a szerb parlamenti választás győztese, a Szerb Haladó Párt (SNS) és a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) között – közölte Pásztor István, a vajdasági magyar párt elnöke. Jóllehet a haladók abszolút többséget szereztek, így egyedül is kormányt tudnának alakítani, a párt elnöke, Aleksandar Vucic azt közölte, együttműködne azokkal a formációkkal, amelyek Szerbia javát kívánják szolgálni. A VMSZ a voksolás előtt több ízben jelezte, hogy kormányra kíván kerülni.
Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) alelnöke úgy véli, hogy Szerbiának folyamodnia kell a NATO-csatlakozásért, mert az észak-atlanti szövetség védőernyője szavatolná az ország biztonságát. Mint a B92 közlése szerint elmondta, már minden volt szocialista ország a NATO tagja, s Belgrád sem lehet kivétel. Mint mondta, gazdasági szempontból is fontos lenne ez, mert a befektetők számára alapvető fontosságú a stabilitás.