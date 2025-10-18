A fejvesztés terhe - Földényi F. Lászlóval a modernség labirintusában

Ki lehet-e metszeni a történelemből és a szemétre hajítani a felvilágosodást és a modernséget, vívmányaikkal, gondolatvilágukkal egyetemben? Mint a hóhér tette a francia forradalom idején a testről guillotine-nal levágott fejekkel. Az európai civilizáció értékei nem helyettesíthetők valamiféle hagymázas tradicionalizmussal, mondja Földényi F. László esztéta, aki A guillotine hosszú árnyéka című kötetében bebarangolja a tizenkilencedik századi Párizst, és az életünket meghatározó, máig ható változások nyomába ered.