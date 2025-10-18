Miután a szabadságharc leverését követő könyörtelensége okán a bécsi udvar számára is egyre inkább kényelmetlenné váló Haynau táborszernagyot nyugdíjazták, egy Szatmár vármegyei, ma már nem létező településen, Nagygécen vásárolt magának kastélyt, ott élt a lányával. Alig pár évet, ott-tartózkodása mégis annyira mélyen beleívódott a helyi folklórba, hogy emberöltőkkel később is komplett rémtörténetek szóltak ottani életéről. A történelmi tényeken kívül ezekből a mendemondákból építkezik Benedek Szabolcs készülő regénye, melyből négy héten át közöl részleteket a Nyitott mondat.
Ki lehet-e metszeni a történelemből és a szemétre hajítani a felvilágosodást és a modernséget, vívmányaikkal, gondolatvilágukkal egyetemben? Mint a hóhér tette a francia forradalom idején a testről guillotine-nal levágott fejekkel. Az európai civilizáció értékei nem helyettesíthetők valamiféle hagymázas tradicionalizmussal, mondja Földényi F. László esztéta, aki A guillotine hosszú árnyéka című kötetében bebarangolja a tizenkilencedik századi Párizst, és az életünket meghatározó, máig ható változások nyomába ered.
Egy alpesi francia falu kastélyának padlódeszkáira írta titkos naplóját egy 19. századi ács. Az őszinte feljegyzésekből kirajzolódik az egykori falusiak élete.
Az MTI felvételén az látszik, amint az elsüllyedt bőgős hajó vízből kilátszó részét dokumentálja Kozma Károly fotós és Kertész Róbert régész, a Damjanich János Múzeum munkatársa a Tisza partján, Szolnokon 2015. szeptember 28-án. Két bőgős hajó, más néven tetejes hajó maradványait hozta felszínre az alacsony tiszai vízállás. A fahajók feltehetően a XIX. század második felében épültek, és a XX. század elején süllyedhettek el.
Időkapszulát találtak Tiszaszentimrén. A fémdobozt, amely négy, különböző időben datált levelet tartalmazott, az 1780-as években épült parókia felújításakor az egyik régi ajtó kibontásakor találták meg.