Kormányzati zavar a szélerőművek tiltása körül

A kormány szokás szerint kitérő energiaügyi válaszaiba ezúttal fura tárgyi tévedések is keveredtek.

"A magyar energiastratégia a nukleáris energia arányát kívánja megnövelni" - közölte hétfőn Schanda Tamás, az illetékes innovációs és technológiai tárca parlamenti államtitkára az LMP-s Ungár Péternek a szélerőmű-tilalom okait firtató írásbeli kérdésére . A valóság ezzel szemben az, hogy a kormány által két hete nyilvánosságra hozott új Energiastratégia fő "energiamix"-grafikonja 2040-re nagyjából megfeleződő atomenergia-arányt mutat. Az összes hazai áramtermelő méretén belül az atomenergia jelenleg körülbelül negyednyi részt képvisel. Ehhez képest 2040-re a grafikonból kevesebb mint 15 százalék adódik. Miközben az Orbán-kabinet a jelenlegi 2 gigawattos (GW) atomerőművet 2,4 GW-osra cserélné, az anyag szerint az összes hazai áramtermelő termelési képessége - túlnyomórészt a napelemeknek köszönhetően - 2040-re a jelenlegi több mint kétszeresére, mintegy 8 GW-ról körülbelül 18 GW-ra ugrana. Vagyis az ötödével nagyobb atomerőmű ellenére ennek aránya egy több mint kétszeresére bővülő országos termelési méreten belül értelemszerűen csökken. Schanda Tamás válasza akkor is téves, ha az atom arányát nem a blokkok mérete, hanem az általuk ténylegesen megtermelt áram mennyisége alapján vetítjük az országos adatra. Míg eszerint az atomforrású áram aránya jelenleg 50 százalék, addig az Energiastratégia egy másik grafikonja tanúsága szerint az érték 2040-re 50 százalék alá esne. Igaz, itt a csökkenés visszafogottabb, mert míg a napelemek csak nappal termelnek, a paksi turbinák folyamatosan forognak. Ungár Péter kérdésében hangot ad ama - szakértők széles köre által képviselt - véleményének, hogy az Orbán-kormány a hazai adottságoknál jóval kevesebb szélerőművet engedélyezett. A zöldpárti politikus idéz az állami MVM Magyar Villamos Művek honlapjáról is, ami szerint a jelenleg működő szélerőművek elmaradnak a lehetőségektől. Az ellenzéki honatya tudakolja, az Orbán-kabinet miért nem támogatja új engedélyek kiadásával a szél nagyobb fokú kihasználását. Schanda Tamás szokásos fordulataikkal veti el a lehetőséget. Ezek közül ugyanakkor fogalmilag téves az a megállapítás, hogy az Orbán-kormány azért nem támogatja a szélerőmű-építéseket, mert az ország a szélenergia-hasznosítás terén "kevésbé jó lehetőségekkel rendelkezik" és "koncentrálnunk kell az erőforrásokat". Ezzel szemben a valóság, hogy a megújulós termelés előállítási módtól függetlenül egyre kevésbé szorul állami támogatásra. A tavaly e célból kiírt pályázatra alig akadt jelentkező, bizonyítván, hogy manapság többnyire már a piaci áramárat alapul véve is megéri a megújulóenergiás termelés. A kiírás ráadásul hangsúlyozottan semleges: jelentkezzen bármilyen megújulóenergiás erőmű, ha túl drágán termel, nem kap közpénzt, ha viszont versenyképességéhez csak egy kis állami támogatás szükséges, azt akkor is megkapja, ha éppenséggel szélerőmű. Az Orbán-kormány tehát - Orbán Viktor és beosztottai sugalmazása ellenére - nem támogat mások ellenében pénzzel bizonyos megújulós eljárásokat. Ráadásul Orbánék paksi atomerőműbővítési tervükre is ama állításuk miatt kaptak uniós engedélyt, hogy az új blokkok a piacon is megállják a helyüket és nem igényelnek kifejezett állami támogatást. Bár ezt számos szakértő vitatja, a miniszterelnöktől és a kormány képviselőitől legalábbis elvárható, hogy ehhez más szövegösszefüggésben is hűek maradjanak. Kissé következetlen Schanda Tamásnak Tordai Bence családi házak energiatámogatási kérdésére adott hétfői válasza is. A párbeszédes politikus arról érdeklődött, hogy hány háztartás kapott vissza nem térítendő támogatást az állami Otthon Melege Programból (OMP) és jelenleg milyen lehetőségek állnak az érdeklődők rendelkezésére. Az államtitkár e tárgyban viszont csak az MFB uniós hátterű, Ginop-8 jelű kamatmentes hitelét veti fel. Ám mivel ezt vissza kell fizetni, nem része az OMP-nek. Miközben biztosít a kormány legmagasabb fokú elkötelezettségéről, arra nem tér ki, hogy - a kedvezményezettek között 2016 óta nem szereplő - családi házak számára mikor várható újabb vissza nem térítendő támogatás. (Jelenleg az OMP-n belül távhőkorszerűsítési igény adható be .) Az a kitétele pedig, miszerint eddig az OMP-ből 300 ezer család nyert vissza nem térítendő támogatást, azért csalóka, mivel ennek jó része mosó- és hűtőgép-, valamint teljes körű felújításnak szintén nem minősülő konvektor- és kazáncsere.