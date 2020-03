"Bűncselekmény gyanúja nem merült fel" - ennyivel intézte el a BRFK a rasszista és antiszemita plakátokat

Egyre gyakrabban jelennek meg illegális, gyűlöletkeltő plakátok a fővárosban, kiragasztóiknak pedig nincs miért aggódnia.

Az elmúlt hónapokban több alkalommal ragasztottak ki ismeretlenek gyűlöletkeltő plakátokat Budapest forgalmas pontjain, a rendőrség viszont semmi rosszat nem talált ebben - derül ki a Magyar Narancs cikkéből. A legfrissebb eset pár napja történt: a Harminckettesek terén jelent meg egy plakát, amin az elítélt erőszaktevő, Harvey Weinstein látható az alábbi felirattal: "zsidó milliárdos, amint épp gój nőket erőszakol". A Narancs az egyértelmű antiszemita hangulatkeltés kapcsán a rendőrséget is megkereste, hogy megtudja, milyen büntetésre számíthat az elkövető. Úgy tűnik, semmilyenre.

- mint írják, ezt a választ kapták a BRFK-tól. Időben visszafelé haladva, a mostanit egy olyan eset előzte meg, amikor két indexes újságíró került antiszemita plakátra azután, hogy kiderült: egyikük nem vágta magát vigyázzba egy focimeccsen egy nemzeties popdal hallatán, a másik pedig egy videómontázsban összevágta a szám egy koncertfelvételét egy menekültekről készült képpel. Ezután feljelentést is tettek, például a fotók felhasználása miatt: az egyéni képmás ugyanis személyes adat, és nem csak a polgári jog védi; aki ilyennel él vissza, az egy év szabadságvesztésre is számíthat a Büntetőtörvénykönyv szerint. A lap ebben az esetben is rákérdezett a rendőrségnél a fejleményekre. A válasz: