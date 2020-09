Orbán: valamikor meg kell nyitnunk a „lezsírozott” járványkórházakat is (videó)

A miniszterelnök szerint van elég kórházi ágy, eszköz és munkaerő , de a fertőzésszámok emelkedésével hozzá kell nyúlni a lekötött kapacitásokhoz.

Félperces videóban tudatta szombat délelőtt Orbán Viktor, hogy az operatív törzs, jelenti, dolgozik, járványügyi szempontból pedig a kormány felkészülten várja a következő fertőzési csúcsot.

Optörzs, vigyázz!

A felvételről kiderül, hogy miniszterelnöki furgonnal érkező Orbánt Rogán Antal propagandaügyi miniszter és Pintér Sándor belügyminiszter várta a BM épülete előtt, az operatív törzs tagjai pedig jól nevelt osztályként állnak fel, amikor Orbán Viktor belép a tárgyalóterembe. A jelenlévők mind maszkot viseltek – ez nagy előrelépés ahhoz képest, hogy augusztus végén még védőfelszerelés nélkül tárgyaltak a vírushelyzetről.

„Ma reggel is ülést tartott az operatív törzs, átnéztük a védekezés állását. Mindenki tudja, hogy második hullám nagy lendülettel megindult Magyarországon is, a kórházi kapacitásokat rendszeresen áttekintjük, van-e elegendő ágy, van-e elegendő eszköz, van-e elegendő lélegeztetőgép, van-e elegendő orvos és személyzet. A mai tájékoztatás szerint rendelkezésre áll a szükséges eszköz, a szükséges személyi állomány és a a szükséges szükséges kórházi ágy is, és bár vannak lezsírozott járványkórház-kapacitásaink is, azoknak a megnyitása most még nem szükséges. Valószínűleg a számok emelkedni fognak, és valamikor majd ezeket meg kell nyitnunk, de egyelőre biztonságos mennyiségű tartalékkal rendelkezünk” – mondta az ülés utáni videós összefoglalójában Orbán.

Van elég munkaerő, igaz, máshonnan kell átvezényelni