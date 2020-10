Óraállítás – Többet alhatunk, de egyre korábban sötétedik

Vasárnap hajnali 3-kor még csak 2 óra lesz. Lehet, hogy utoljára kell tekergetni az órákat.

Idén október 25-én kezdődik a téli időszámítás, vagyis vasárnap hajnali 3-ról 2 órára vissza kell állítani az órákat, hogy visszakapjuk a márciusban „elveszett” egy órát. Bár többet alhatunk, legalábbis vasárnap, de a következő időszakban egyre hamarabb, tél közepén már délután sötét lesz.

A „kütyük” maguktól átállnak, az emberi szervezet nem biztos Fotó: MTI

Mivel az Európai Bizottság megbízásából készült felmérés szerint az uniós polgárok többsége feleslegesnek tartja az óraállítást, az Európai Parlament tavaly márciusban úgy döntött , 2021-től megszünteti, és a tagállamok dönthetik el, hogy a téli vagy a nyári időszámítást használják tovább. Most még minden országban visszaállítják az időt, de ahol a téli időszámítást választják állandónak, többet már nem állítgatnak. Ahol a nyári időszámítás mellett döntenek, 2021. március 28-án még van egy tekerés, de aztán az EU-ban véget ér az évi két óraállítás. Arról, hogy Magyarország hogyan dönt, egyelőre nincs hír.

Halasztódik a döntés az Európai Unió tagállamaiban a nyári vagy a téli időszámítás végleges megállapodásának a kérdésben, annak ellenére, hogy a világjárvány jelentős mértékben megváltoztatta az emberek napi életmódját, és a negatív hatások nem kímélték az alvási szokásokat sem: kevesebbet és egyre nyugtalanabbul alszunk – közölte a Magyar Alvás Szövetség.

Az alváskutatási tapasztalatok, a baleseti statisztikák alapján, élettani és egészségügyi szempontból az eredeti időzóna visszaállítása lenne a legészszerűbb: évezredek óta élünk a jelenlegi téli időszámítás rendszerében – idézték G. Németh György, a szövetség elnökét. A szakember arra is felhívta a figyelmet, szükség lenne nemzetközi és nemzeti állásfoglalásokra, javaslatokra és intézkedésekre, amelyek például a gyermekek és fiatalok kora reggeli kényszerébresztése miatti káros hatásokat, az elalvásos közlekedési baleseteket segítenek megelőzni, vagy a kora délutáni pihenés, a mediterrán országokban gyakorlatnak számító szieszta életmódra gyakorolt egészségügyi következményeinek vizsgálatát szolgálják.

Nyári időszámítás esetén decemberben reggel sokáig teljes sötétség uralkodna, ez az időzóna megzavarja az emberi bioritmust, ami az alvás-ébrenlét ritmusát befolyásolja és hatással van az egészségre is. Az időbeosztásunknak is leginkább a téli időszámítás felel meg, mert a tevékeny órák nagy része akkor esik természetes fényre. Téli időszámítás esetén nyáron már kora hajnalban világos lenne, de este nyolc óra előtt lemegy a nap, a nyárit választva télen egy órával tovább marad világos, azaz december végén is öt óra körül megy csak le a nap, de reggel nyolc után kel csak fel. A tudományos ajánlás a normál, vagyis téli időszámítás alkalmazását javasolja, noha az emberek túlnyomó többségét nyomasztja, ha korán sötétedik.

Az óraállítást energiatakarékossági szempontból a nyugat-európai országokat követve Magyarországon 1980-ban vezették be folyamatosan. Ám a kezdetektől fogva folyik a vita a pozitív és a negatív hatásairól, jó ideje egyre többen ellenzik, mert a megspórolható minimális energia nincs arányban azzal a megterheléssel, amit az időeltolás az emberi szervezetnek okoz.

Az évi két óraátállítás megszüntetéséről szóló döntést alvás-egészségügyi szempontból pozitív fejleménynek értékelte tavaly a Magyar Alvás Szövetség. Az alvás és az ébrenlét természetes ritmusának, a cirkadiánnak a mesterséges megzavarása ugyanis negatívan hat az emberi szervezetre . Sokak számára az óraállítás nem okoz komoly problémát, de kellemetlen tüneteket bárki tapasztalhat, rosszabb lehet a közérzet, csökkenhet a teljesítményszint, a koncentrálóképesség, a toleranciakészség, elalvási és alvási nehézségek léphetnek fel.