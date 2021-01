Újabb közösségi platform függesztette fel Donald Trump csatornáját

Az eredményt a több mint 12 ezer önkéntes bevonásával végzett tesztelés nyomán mutatták ki.

Mindössze 50,38 százalékos hatékonyságúnak bizonyult Brazíliában a Sinovac Biotech kínai gyógyszergyártó koronavírus elleni vakcinája a tesztelés harmadik szakaszában – jelentette be kedden a kínai oltás vizsgálatáért felelős brazíliai egészségügyi intézmény, az Instituto Butantan. Ez a bejelentés az után látott napvilágot, hogy ugyanez az intézet részleges adatokat ismertetve múlt héten még azt közölte: a CoronaVac nevű oltóanyag az enyhe fertőzések 78, a súlyos és mérsékelt fertőzések 100 százalékában bizonyult hatékonynak a vizsgált esetekben. A mostani – részben csalódást keltő – eredményt 12 508 önkéntes bevonásával végzett tesztelés nyomán mutatták ki, beleszámítva a rendkívül enyhe eseteket is, amelyek nem igényeltek klinikai ellátást. Brazíliában az egészségügyi dolgozókra és az idősebb korosztályból kikerülő önkéntesekre fókuszáltak a kínai szer klinikai vizsgálatában. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) annak a vakcinának a sürgősségi jóváhagyását tartja elfogadhatónak, amelyik eléri legalább az 50 százalékos hatékonyságot. Ezt az elvet követi a brazíliai egészségügyi felügyeleti szerv, az Anvisa is, amely – tekintettel a minimálisan elfogadható hatékonysági rátát alig meghaladó vizsgálati eredményre – további adatokat vár az engedélyezéshez. Brazília - Indonézia és Törökország mellett - vett részt a CoronaVac klinikai tesztelésének harmadik szakaszában. Jelentések szerint a brazil Sao Paulo állam és Kína által korábban közösen aláírt egyezmény értelmében a kínai Sinovac 6 millió oltással és 40 millió oltás gyártásához szükséges alapanyaggal látja el Sao Paulo államot - ezt a 40 millió oltást a Sao Paulo-i Butantan Intézet fogja gyártani Brazíliában. Később a brazil egészségügyi minisztérium bejlentette, hogy az oltási kampányra kezdetben 100 millió adagot vásárol ebből a vakcinából. Brazília az immunizációs programját a kínai oltáson kívül az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca által kifejlesztett vakcinára alapozza, de még annak sem történt meg a brazíliai jóváhagyása. Brazília a Covid-19 által legsúlyosabban sújtott országok egyike, jelenleg az összes diagnosztizált esetek száma a világ harmadik helyén áll az Egyesült Államok és India után, több mint 8,13 millióan fertőződtek meg az új típusú koronavírussal, és 204 ezer ember vesztette életét.