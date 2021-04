A magyar kormány megvétózta a Kínát bíráló uniós nyilatkozatot

A német kancellárnak az AstraZeneca vakcináját adták be.

Megkapta az új típusú koronavírus (SARS-Cov-2) okozta betegség (Covid-19) elleni védőoltás első adagját pénteken Berlinben Angela Merkel. A német kancellárnak az AstraZeneca vakcináját adták be. A 66 éves kereszténydemokrata (CDU) politikus a berlini tartományi kormány által szervezett helyi oltási kampány ütemtervének megfelelően kapott lehetőséget az ingyenes és önkéntes védőoltásra. A fővárosi kampányban a napokban kezdték el a 60 feletti korosztály oltását, az előírások szerint valamennyien az AstraZeneca svéd gyógyszeripari óriáscég és az Oxfordi Egyetem közös fejlesztésű oltóanyagából kapnak. Ezt a vakcinát egy nagyon ritka, de nagyon súlyos mellékhatás, az agyi trombózis miatt csakis 60 felettiek kaphatják Németországban. Steffen Seibert kormányszóvivő közleménye szerint Angela Merkel az oltás alkalmából tett nyilatkozatában köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vesz a kampányban, és azoknak is, akik beoltatják magukat. Kiemelte, hogy "az oltás a megoldás" a járványra. Ugyancsak pénteken kapta meg az első adagot Olaf Scholz alkancellár-pénzügyminiszter. A 62 éves szociáldemokrata (SPD) politikusnak szintén AstraZeneca-vakcinát adtak be. A szeptemberi szövetségi parlamenti (Bundestag-) választásra készülő SPD kancellárjelöltje az ebből az alkalomból írt Twitter-bejegyzésében kiemelte: "minden egyes oltással közelebb vagyunk ahhoz az időponthoz, amikor elmondhatjuk, hogy legyőztük a koronavírus-járványt". Németországban egyelőre az AstraZeneca-, a Pfizer/BioNTech- és a Moderna-féle vakcinával igyekeznek elérni a Covid-19-cel szembeni közösségi immunitást. Naponta 500-700 ezer oltást adnak be. A szövetségi kormány legutóbbi adatai szerint csütörtökig a lakosság 6,4 százaléka - 5 350 247 ember - kapta meg mindkét adagot valamelyik oltóanyagból. Legalább egy adagot 15 393 858 ember, a lakosság 18,5 százaléka kapott.