Palkovics László kormánybiztosként felügyeli a Diákváros megvalósítását

- Borzalmas kampány lesz, sosem látott mélységekkel mind balról, mind jobbról – ezt mondta kérdésünkre egy kormányzati kommunikációs vezető, amikor az elmúlt hetek politikai retorikájával kapcsolatban kérdeztük.

Míg ugyanis a Fidesz több hetes kampányt épít az „oltásellenes ellenzék” képének felépítésére, közvetve az ellenzéki pártok felelősségét sulykolva konkrét halálesetek kapcsán, addig az ellenzék „halálkormányzást” emleget. Egy évvel a választások előtt már nehezen fokozható fordulatszámra váltott a negatív kampány.

– Mióta Magyarországot is elérte a járvány, de főleg a második hullám óta, mindkét politikai oldal kommunikációja eldurvult, a kormány és az ellenzék is próbálja a másikat felelőssé tenni az egyébként tényleg rossz halálozási adatokért – mondta Virág Andrea, a Republikon Intézet munkatársa, aki szerint ez a retorika csak erősödhet, amikor élesbe fordul a 2022-es választási kampány.

– A Fidesz 2010 óta csak a saját táborának kommunikál, üzenetei is erről szólnak és ez idáig, egy fragmentált ellenzékkel szemben működött is stratégiájuk. Most azonban a felmérések szerint az ellenzéki pártoknak összesen több szavazója van a kormányoldalnál. Így a Fidesznek az ő megosztásukra is figyelnie kellene – mondta az elemző. Virág Andrea szerint az ellenzék is komoly kihívás előtt áll, hiszen egyszerre kellene egységesen fellépnie, miközben az előválasztások egymással szembeni versenyfutásra késztetik a pártokat, ez pedig külön-külön kommunikációt feltételez. – Az biztosnak látszik, hogy önmagukban egyik oldal választói számára sem lesz elégséges a negatív retorika, pozitív üzenetek is kellenek majd – mondta. Vasali Zoltán, az IDEA Intézet kutatója szerint a több mint egy éve tartó járványhelyzet már eddig is „permanens kampányhangulatot tartott fenn, hiszen a kormány folyamatosan kénytelen alátámasztani az aktuális intézkedéseit, az ellenzék pedig ehhez képes próbál alternatívát kínálni”. – A jó és rossz, gyilkos és megmentő szereposztás hamis beállítása azonban csak a saját tábor és a pártokhoz kötődő kemény mag aktivitásának fenntartására szolgál. Mivel a közpolitikai problémák egyre differenciáltabbakká válnak, a politikai híreket fogyasztók többsége eleve gyanúsan tekint az ilyen leegyszerűsítő beállításokra - fogalmazott. A lapunk által megkérdezett kormánypárti és ellenzéki kommunikációs szakemberek abban egyetértettek, hogy a következő hónapokat is egyértelműen a járvány uralja majd. A kormány egyik háttérembere azt mondta, a kétpólusúvá váló politikai térben egyáltalán nem szokatlan, ha bármely szereplő igyekszik egy súlyos ügyben a felelősséget a másik oldalra tolni, ráadásul az ellenzéki előválasztás csak erősíti a radikális hangokat, amire a kormánykommunikációnak reagálnia kell, mert ezt várják a választóik.