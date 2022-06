Batka Zoltán;

egészségügy;Oktatás;kormányinfó;Pintér Sándor;Gulyás Gergely;béremelés;Orbán-kormány;

2022-06-18 06:30:00

Pintér tárcája kiverte a biztosítékot az orvosi kamaránál

Az orvosoknak ígért béremelésről szóló megállapodást készül felrúgni az egészségügyért is felelős belügy – állítja az érdekvédelmi szervezet.

„Pintér Sándor miniszter munkaértekezletén komoly felvetésként hangzott el, hogy a béremelés harmadik lépcsőjét megkapja az ágazat, de ez differenciáltan kerül kiosztásra. A Magyar Orvosi Kamara nem fogadja el a béremelés menetének megváltoztatását. A miniszterelnökkel kötött bérmegállapodás minden orvost feltétel nélkül megillető alapbéremelés, mely törvényben rögzített.” – jelentett ki közleményében a kamara pénteken.

A testület azt követően adott ki közleményt, hogy a már egészségügyért is felelős Pintér Sándor – mint arról a Népszava elsőként beszámolt – szerdán zárt körű állománygyűlésen beszélt terveiről. Lapunk a fórum több részvevőjének beszámolója alapján azt is megírta, hogy a gyűlésen elhangzott:

Az orvosi kamara – egyúttal értesülésünket is megerősítve – tegnap épp ez ellen tiltakozva adott ki közleményt. A testület állásfoglalása azt is jelzi, hogy az állománygyűlésen részt vettek nem fogadták egyöntetűen örömmel ott elhangzottakat – noha Gulyás Gergely kancelláriaminiszter a pénteki kormányinfón erre utalt, amikor azt mondta, Pintér Sándor belügyminiszter „feladatszabó” előadását minden oldalról nagy taps kísérte.

Gulyás egyébként a kormányinfón cáfolta azt, hogy a belügyminiszter a maga területein elvonásokat helyezett kilátásba az előadásán. Csakhogy Gulyás mást cáfolt, mint, amit lapunk írt. Tegnapi cikkünkben egészen pontosan az állt: „Pintér Sándor egyértelművé tette azt is, hogy pontosan tudja, a hozzá tartozó területek mindegyikének vannak megoldásra szoruló bérproblémái, ám ezek orvoslásáról szerinte akkor érdemes majd beszélni, ha már kiderült: van-e mit szétosztani? Szavaiból úgy tűnt – fogalmazott egyik forrásunk –, hogy gazdaságélénkítésre, honvédelemre még csak-csak lehet némi forrás, ám a humán szférában idén legfeljebb annak lehet örülni, ha nem lesz elvonás.” Gulyás tegnap arról nem beszélt, hogy lesz-e pluszforrás az ágazatnak.

A kancelláriaminiszter a kormányinfón reagált lapunk egy másik, korábbi hírére is. Mint emlékezetes, a Népszava kiszúrta a büdzsé tervezetében azt: „A központi költségvetésből finanszírozott szervezeteknél végrehajtandó létszámleépítésekből” 30 milliárd forintot akar megspórolni a kormány. A Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének vezetője pedig azt állította lapunknak: több jelzést kaptak arról, hogy komoly leépítést terveznek a kormányhivatalokban.

Korábban lapunk megkereste a Miniszterelnökséget, hogy terveznek-e leépítést a kormányhivatalokban, s akkor nem cáfoltak, csak annyit írtak:

Ehhez képest Gulyás tegnap már álhírnek nevezte, hogy a kormány leépítést tervezne a kormányhivataloknál. Majd annyit elismert:

Tanárbérek: már megint az EU a hibás

A kormányinfón lapunk munkatársa Gulyás Gergelyt kérdezte Orbán Viktor kormányfő fizetésének megduplázásáról is. Miután az emelést azzal is indokolták, hogy az uniós miniszterelnökök zöme többet kap Orbánnál, arra voltunk kíváncsiak: ha a kormányfő fizetésénél szempont az EU-s bérszint elérése, akkor az más munkakörben, például tanároknál miért nem jöhet szóba?

Az uniós források elosztásáért felelős tárca nélküli minisztertől, Navracsics Tibortól vár tájékoztatást a Pedagógusok Szakszervezete (PSZ) a kormány képviselői által többször említett, háromszor tíz százalékos tanári béremeléssel kapcsolatban, amit uniós forrásból terveznek finanszírozni – tudtuk meg a PSZ alelnökétől. Totyik Tamás a Népszavának azt is elmondta, szeretnék látni azokat az Európai Bizottságnak benyújtott dokumentumokat, amelyek a béremelés részleteit tartalmazzák. A tájékoztatást kérő levelet jövő héten küldik el a miniszternek.

A pénteki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt ismét arról, hogy 2022-ben, 2023-ban és 2024-ben is tíz százalékos béremelést kapnak a pedagógusok, amennyiben az uniós források megérkeznek. Totyik Tamás szerint ezt több kérdést is felvet, például azt, hogy továbbra is csak pótlékemelést tervez-e a kormány (idén már biztosítottak egy tíz százalékos szakmai ágazati pótlékemelést), amit viszont nem lehet béremelésnek nevezni. Továbbá kérdés az is, hogy a nevelést-oktatást segítők és más iskolai dolgozók is számíthatnak-e bérrendezésre a pedagógusok mellett.

A PSZ alelnöke ismét rámutatott:

Batka Zoltán, Juhász Dániel