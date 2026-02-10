A müncheni biztonságpolitikai konferencia után, február 15. és 16. között Pozsonyba és Budapestre látogat, az amerikai külügy tájékoztatása szerint vezető magyarországi tisztviselőkkel találkozik.
Donald Trump első munkanapján aláírt elnöki rendeletek és a republikánus többségű kongresszus törvénytervezetei az illegális migráció megfékezését, valamint szövetségi szintű az adó-és kiadáscsökkentést céloznak. A kedden hivatalba lépett Marco Rubio külügyminiszter már üzent Kijevnek és Moszkvának is.
Az antiszemitizmus elleni amerikai különmegbízott szerint „megbocsáthatatlan egy vezetőtől, hogy elbagatellizálja a náci tömeggyilkosságokat, különösen egy olyantól, aki zéró toleranciát hirdet az antiszemitizmussal szemben”.
Kínát, Iránt, Mianmart, Oroszországot, Nigériát és Szaúd-Arábiát sorolta fel a vallásszabadságot legsúlyosabban sértő államok között Antony Blinken az amerikai külügyi tárca jelentését ismertetve.
Átszervezések kezdődtek az amerikai külügyminisztériumban az Európában tárgyaló Rex Tillerson miniszter távollétében. Pénteken sokakkal közölték, hogy már nem tartanak igényt a munkájukra.
A Népszabadság bezárása után aggodalmát fejezte ki a magyar sajtószabadság helyzete miatt az amerikai külügyminisztérium. Orbán Viktor szerint a kormányzat nem foglalkozik a lap ügyével.
Az amerikai külügyminisztérium évente jelentést tesz közzé arról, hogy az egyes országokban milyen az emberi jogok helyzete. A Magyarországról most kiállított bizonyítvány lesújtó, megegyezik a magyar állampolgárok tapasztalataival, írja Lendvai Ildikó, az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja.