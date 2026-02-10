Korrupció, cigányozás, kirekesztés - így lát bennünket a szuperhatalom

Az amerikai külügyminisztérium évente jelentést tesz közzé arról, hogy az egyes országokban milyen az emberi jogok helyzete. A Magyarországról most kiállított bizonyítvány lesújtó, megegyezik a magyar állampolgárok tapasztalataival, írja Lendvai Ildikó, az Országgyűlés emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottság tagja.