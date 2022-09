nepszava.hu;

Orbán Viktor;Bosch-gyár;beszéd;Oroszország;EU;szankciók;orosz-ukrán háború;energia;energiaválság;

2022-09-08 14:30:00

Orbán Viktor szerint nálunk nem lesz energiahiány, de Európa térdre kényszerülhet

A „fundamentalista zöldekről” beszélő miniszterelnök azt mondta, az „innovatív gazdaság” stratégiai célja miatt volt szükség az egyetemi modellváltásra, a magyar iskolák pedig „úgy tűnik, állják a sarat”.

Nálunk nem lesz energiahiány, és ez nem jóslat, hanem ténybejelentés – mondta Orbán Viktor csütörtökön a Bosch Budapest Innovációs Kampusz átadásán elmondott beszédében az MTI szerint.

A kormányfő arról beszélt, a háború és a szankciók miatt attól kell tartani, hogy nem lesz elég energia Európában.

Orbán Viktor kiemelte, hogy jelenleg 11 ezer szankció van érvényben Oroszországgal szemben, de a háború zajlik, az oroszok meggyengítésére tett kísérletek nem jártak sikerrel. – Ezzel szemben Európát térdre kényszerítheti a szankciók okozta brutális infláció és energiahiány – vélekedett. Mint mondta, „nem tudja, meddig csinálják ezt a szankciós politikát Brüsszelben, de a baj csak egyre nő”.

A miniszterelnök hangsúlyozta, a stratégiai célok között „kiemelt helyen szerepel, hogy Magyarország Európa egyik leginnovatívabb gazdasága legyen, így azokat a programokat és fejlesztéseket, amelyek ebbe az irányba viszik a magyar gazdaságot, folytatni és erősíteni fogják”.

„Minden nehézség ellenére itt épül Európa legnagyobb akkumulátorgyára, itt készülnek a jövő gépei, közlekedési járművei, technológiai eszközei és sok innováció születik Magyarországon” – sorolta a kormányfő. Hozzátette: a „folyamatosan új megoldásokkal előrukkoló kutatók és tudósok ebben a nehéz helyzetben is előre fogják vinni Magyarországot”.

Orbán Viktor kifejtette: „a helyzet úgy áll, hogy Európa kifogyott az energiából, ami van, azt máshonnan kell idehozni, és az energia, amely ideérkezik, drága”. „Ennek ellenére harcot kell vívni a fundamentalista zöldekkel és a geopolitikai játszmákba bonyolódó bürokratákkal”, meg kell őket győzni, hogy különböző energiaforrásokat ne zárjanak ki a lehetségesek közül – magyarázta.

Úgy vélte, „politikai okokból sorban mondunk le különböző energiaforrások használatáról és ezzel drágítjuk saját magunk életét, és nehezítjük a helyzetet a saját iparunk számára a globális versenyben”. „Kevés kontinens van olyan nehéz helyzetben, mint Európa, de csak ez a kontinens nehezíti meg ennyire a saját életét” – mondta.

A miniszterelnök gratulált a Boschnál dolgozó magyar mérnököknek, fejlesztőknek és kutatóknak, Magyarország nevében megköszönte a munkájukat, hiszen nyilvánvaló – mondta –, hogy „az önök tehetsége és felkészültsége és teljesítménye volt az első számú oka annak, hogy a Bosch idehozta és itt építette fel ezt a központot". Megjegyezte: a magyar mérnökök teljesítménye iskoláikat, tanáraikat is dicséri, úgy tűnik, "a magyar iskolák állják a sarat".

A kormányfő irányt váltva köszönetet mondott a Bosch német vezetőinek is azért, hogy Magyarországot „a barátjuknak” tartották. Közölte: a kísérletezés az innováció igazi titka, és a politikában is létezik innováció, nálunk is kellenek új ötletek az új problémák megoldásához. „Aki leáll, eltompul, kényelmes lesz, annak befellegzett” – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy Magyarország kormánya minden olyan technológiát szívesen lát, amely "hazánk javát szolgálja". A Bosch jelenléte Magyarországon "egyértelműen a javunkra válik", ez Európa egyik legrégebbi és egyben legsikeresebb vállalata – mondta.

Kijelentette: azt szeretnénk, hogy a Bosch munkája tekintélyes részét itt, Magyarországon végezze el, hogy „mi azt mondhassuk, a Bosch nálunk építi a jövőt, vagyis a jövő Magyarországon épül”.