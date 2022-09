nepszava.hu;

2022-09-18 15:25:00

„A kormány a pedagógusok szívdobogását hallgassa, ott van a magyar gyerekek jövője” – megtartotta első árnyék-miniszterelnöki beszédét Dobrev Klára

„A megélhetési válság legfőbb okozója maga Orbán Viktor. És amíg Orbán Viktor marad, addig a válság is maradni fog. Ezért kell árnyékkormányt alakítanunk” – hangsúlyozta Dobrev Klára.

Megtartotta első árnyék-miniszterelnöki beszédét Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője.

Dobrev a Radisson Blu Béke Hotelben tartott eseményen bejelentette, hogy árnyékkormányt alakít, amelynek minisztereit hétfőn mutatja be.

Mint mondta, sokan kérdezték tőle, hogy miért döntöttek úgy, hogy árnyékkormányt alapítanak.

„Hiszünk abban, hogy Magyarország egy jó ország lehet, és tenni is akarunk érte” – fogalmazott.

„Mert nem adjuk fel, és nem adom föl, hogy ez az ország egy olyan ország is lehet, ahol az embereknek tisztességes bére és nyugdíja van. Ahol van normális egészségügy. Ahol versenyképes a közoktatás. Ahol nem kell rettegni a hónap közepén a bérektől. Ha így teszünk, és ha jól kormányzunk, akkor ennek az országnak a jövője nem az a szorongó, ellenségkereső, bezárkózó, félő világ, hanem egy nyitott, egy barátságos világ, és egy olyan kormány, amely vigyáz az állampolgáraira. Ha így teszünk, ha küzdünk, ha dolgozunk, akkor ez az ország egy európai Magyarország lesz” – tette hozzá.

Az EP-képviselője úgy véli, hogy „történelmi időket élünk”. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy nekünk, magyaroknak „nincs túl jó tapasztalatunk a sorsfordító tapasztalatokról és történelmi időkről”. „De én mélységesen hiszek abban, hogy nincs a magyarok génjeibe bekódolva, hogy minden egyes átkozott alkalommal a történelemben nekünk a bűnös oldalára kell állnunk, aki végül vesztes lesz. Ez nem magyarokból következik, hanem azokból a vezetőkből, akik minden egyes alkalommal rossz döntést hoztak, és most is ezt teszik. Ezt nem fogjuk hagyni, erről is szól az árnyékkormány” – fogalmazott.

Dobrev egyúttal azt üzente a kormánynak, hogy

Mint mondta, „bár minden megkérdőjeleződik, továbbra is hisznek a demokráciában”. Nem hisznek azonban „a népi demokráciában, ahogy az illiberális demokráciában sem”, mert pontosan tudják és megtapasztalták, hogy „mind a két jelző fosztóképzőként működik”.

Az árnyék-miniszterelnök a demokrácia nagyon fontos feltételeként határozta meg, hogy visszaadják a politikai élet erkölcsösségét, amely szerinte azt jelenti, hogy minden, törvényes világfelfogást egyenlőnek ismernek el, elutasítják, hogy bármely világfelfogás felsőrendűbb lenne a másiknál. „És azt is jelenti, hogy tiltjuk, hogy ezt bármely kormány államhitté tegye” – tette hozzá.

Beszélt arról is, hogy hazafias politikát kívánnak folytatni. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy a hazafias politika nem „sámánkultuszt”, „zavaros magyarságkutatást”, „kipcsak vérek kutatását, keresgélését” vagy „szenteskedő papolást” jelent, hanem azt, hogy „megértjük és tudomásul vesszük, hogy egy kormánynak az a dolga, hogy a magyar embereket biztonságban tudja”.

Dobrev hozzátette, azért is alakítottak árnyékkormányt, mert úgy látja, hogy Magyarország „sokkal messzebb van az álomtól, az európai Magyarországtól mint az elmúlt 30 évben bármikor”. „Amit most látunk, az az összeomlás kezdete” – értékelte.

Bírálta Orbán Viktor miniszterelnököt, aki – mint mondta – „12 éve teljhatalommal kormányoz, 12 éve semmi másról nem beszél, csak arról, hogy »mindig más a hibás«”. „Most éppen azt találta ki, hogy Magyarországon minden baj okozója a háború. Azt szeretném kérdezni, hogy ha minden bajok okozója a háború, akkor hogy van az, hogy Magyarországon a legfrissebb európai statisztikák szerint kétszer akkora az infláció mint Európa többi országában? Ha csak a háború okozója minden bajnak, akkor miért van az, hogy nálunk az élelmiszerárak drágulása, még az infláción belül is, egész egyszerűen megfizethetetlen? Miért van az, hogy nálunk, a mi nyugdíjainkkal és a mi fizetéseinkkel, a gyümölcsök, zöldségek többe kerülnek mint akár Berlinben vagy Bécsben? Ha tényleg igaz lenne, hogy a háború minden bajok okozója, akkor miért a magyar forint teljesít a leggyengébben? Ha tényleg igaz lenne, miért csak Magyarországon történhet meg, hogy egyik percről a másikra hétszeresére emelik a rezsi árát? (…) Nagyon egyszerű a válasz: »A miniszterelnök nem mond igazat«” – mondta.