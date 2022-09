V. A.;

Navracsics: A kormánynak esze ágában sincs nem betartani az EU felé tett vállalásait

A területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter szerint így nincs jelentősége a 3000 milliárdos felfüggesztésnek, akár 99 százalékos is lehetne az elvonás.

– A kormánynak esze ágában sincs nem betartani a vállalásait, így nincs jelentősége a 3000 milliárdos felfüggesztésnek, akár 99 százalékos is lehetne az elvonás – kommentálta vasárnap délutáni sajtótájékoztatóján Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős tárca nélküli miniszter az Európa Bizottság bejelentését.

Az uniós tárgyalásokat vezető miniszter közlése szerint 17 vállalást tettek az EU felé, már ma benyújtják az első törvénymódosításokat, a második csomag pénteken várható. Hétfőn az alapítványokra és az OLAF-fal kapcsolatos együttműködésre vonatkozó változásokat nyújtják be.

Navracsics megjegyezte, az EB-döntés fontos lépés, hiszen ezzel megnyílt a teljesítés szakasza, melynek eredményeként a bizottság november 19-ig saját hatáskörben megállapíthatja, hogy Magyarország teljesítette a vállalásait, s ha ez megtörténik, akkor visszavonják a kondicionalitási eljárást, újabb elvárások pedig már nem támaszthatók a kormány felé.

Korrupciós munkacsoport megalakítását is vállalja a kormány, mely a korrupciós keretrendszert is erősítené, ide tartozik a vagyonnyilatkozatok szélesítése és ellenőrzésének javítása, és komolyabb, az uniós mintát követő összeférhetetlenségi szabályok lesznek érvényesek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknál. Külön eljárásrendet vezetnek be a közvagyon kezelésével kapcsolatos kiemelt bűncselekményeknél, melyek esetében bírói felülvizsgálat indítható az ügyészségi elutasító döntés után. Módosítják a közbeszerzési törvényt, a NAV-törvényt, a Btk-t, átláthatóbbá teszik a közkiadásokat.

Navracsics hozzátette,

Jó irányba haladunk – tette hozzá. Varga Judit igazságügyi miniszter is arról írt Facebook-posztjában, hogy az irány jó, s folytatják a munkát.