2022-09-21 19:03:00

Brüsszel már az igazságszolgáltatás függetlenségének erősítését is szeretné az EU-s pénzekért cserébe

Kérdés persze, mit szól majd mindehhez az az Orbán-kormány, aki saját komisszárját ültette a Kúria élére.

Noha az Európai Bizottság jelenleg is tárgyal a magyar kormánnyal a helyreállítási terv végső részleteiről, a testület azonban arra törekszik, hogy egyes, az igazságszolgáltatást erősítő célkitűzések is teljesüljenek - írja uniós tisztségviselőkre hivatkozva a Bloomberg.

„Itt nem csak a korrupció elleni küzdelemről, hanem az igazságszolgáltatás függetlenségéről is szó van” - jelentette ki a hírügynökségnek nyilatkozva az unió igazságügyi biztosa, Didier Reynders. A beszámoló emlékeztet, a testület egyes tagjai még annál is tovább akarnak menni, mint a korrupció ellen küzdő hatóság felállítása, mivel a bírák függetlenségével kapcsolatos új feltételeket is a megállapodás részévé kívánnak tenni, miután Brüsszelből évek óta egyre több bírálat érkezik a Kúria felett folyamatosan növekvő kormányzati befolyással kapcsolatban.

Azt is szeretnék, hogy ha Magyarország megerősítené az igazságszolgáltatás felügyeletével megbízott független bírákból álló testületet (ez valószínűleg az Országos Bírói Tanács, az OBT lehet).

A Bloomberg információi szerint egyébként a testület ezen irányú elképzeléseit - miszerint a bíróságok függetlenségével kapcsolatos követelések kerüljenek bele a helyreállítási alap folyósításához szükséges feltételek közé - a testület elnöke, Ursula von der Leyen is támogatta a vasárnapi ülésen. A bizottság szóvivője nem kívánta hivatalosan kommentálni a zárt ajtók mögötti tárgyaláson elhangztott felvetéseket.