2022-09-26 11:51:00

A börtönlét is egyre drágább, panaszkodnak a magyarországi rabok

A kinti világhoz képest 10-30 százalékkal magasabb az infláció, ráadásul a cellákban sem lesz melegebb a télen 18 foknál.

Annyira felgyorsult és kiszámíthatatlanná vált a büntetés-végrehajtási intézetekben az infláció, hogy háromhavonta felülvizsgálják némelyik élelmiszer-beszerzésről szóló szerződés árait – szúrta ki az rtl.hu a közbeszerzési értesítőből, megjegyezve, hogy a benti boltok is egyre drágábban adják a termékeket.

A portál szerint a rabok már korábban is gyakran panaszkodtak arról, hogy a kinti világhoz képest többe kerülnek a termékek, most ez a különbség akár 10-30 százalék is lehet. Eközben a munkát vállaló elítéltek fizetése változatlan, havonta nagyjából 33 ezer forintot kell beosztaniuk.

Ezzel együtt a növekvő gázár miatt a fűtésen is spórolni kell, így a börtönökben is 18 fok lesz télen. Ezt a Belügyminisztérium és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP) ismerte el. Bár a részletekről nem nyilatkoztak, egyes becslések szerint milliárdos pluszköltségekre lehet számítani.

A Magyar Helsinki Bizottságot megkereső rabok korábban is gyakran panaszkodtak arra, hogy a büntetés-végrehajtási intézetekben nyáron sokszor nagyon meleg, télen pedig nagyon hideg van, többen további megszorításoktól tartanak.