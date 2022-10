MTI-Népszava;

kormány;háborús veszély;veszélyhelyzet;kihirdetés;megszüntetés;orosz-ukrán háború;

2022-10-29 18:40:00

Előbb megszüntette, majd újra kihirdette a háborús veszélyhelyzetet az Orbán-kormány

A magyarázat a korábbi fideszes jogalkotási előírásokon túl csak a szokásos: Ukrajna, fegyveres konfliktus, humanitárius katasztrófa, szankciók.

A kormány a novembertől életbe lépő alaptörvény-módosítás jogi kereteinek megfelelően újra kihirdette az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktus, illetve humanitárius katasztrófa miatti veszélyhelyzetet – ismertette a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK) az erről szóló, a Magyar Közlöny legfrissebb számában megjelent kormányrendeleteket.

A KTK kiemelte, a kormány az Országgyűlés elé terjeszti a veszélyhelyzet meghosszabbítását célzó törvényjavaslatot is. Mivel a veszélyhelyzetre vonatkozó alaptörvényi szabályok az Országgyűlés májusi döntése értelmében november 1-jétől megváltoznak, a jelenleg érvényes veszélyhelyzetet szükséges megszüntetni és az új alaptörvényi felhatalmazásoknak megfelelően a veszélyhelyzetet újra ki kell hirdetni.

Az újabb lépéseket meg is magyarázták, eszerint „a különleges jogrend fenntartására továbbra is szükség van, hiszen a Magyarországgal szomszédos Ukrajnában a fegyveres konfliktus és az annak következtében kialakult humanitárius katasztrófa elhúzódik, sőt a háború és a szankciók gazdasági hatásai Magyarországot is rendkívüli helyzet elé állítják”.

Az újabb veszélyhelyzeti rendelet, amelyre hivatkozva a kormány korábban több érthetetlen intézkedést hozott, illetve tagadta meg közérdekű adatok kiadását, az élet szinte minden területére kiterjed, a SZÉP-kártya felhasználásától kezdve, az exporttilalmakon, új bányászati engedélyeken, energiaellátási-szabályokon, az üzemanyag- és élelmiszer-árstopokon át az egészégügyi szabályokig.