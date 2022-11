nepszava.hu;

Zugló;MSZP;polgármester;Horváth Csaba;tájékoztatás;ATV;médiabirodalom;visszautasítás;kormányzati propaganda;

2022-11-12 15:29:00

Horváth Csaba: Nem magamnak, a zuglóiaknak és az országnak is vásárolunk megszólalási lehetőségeket

Budapest XIV. kerületének MSZP-s polgármestere becsületsértőnek tartja és visszautasítja az önkormányzat és az ATV együttműködése elleni támadásokat. Szerinte az efféle tájékoztatásra a kormányzati propaganda és médiatúlsúly miatt van szükség.

Súlyosan félreértelmezett az a megközelítés, amelyről a címek szólnak – írja a Népszavához is eljuttatott közleményében Horváth Csaba Zugló szocialista polgármestere azokra a pénteki sajtóhírekre reagálva, amelyek arról szóltak, hogy az általa vezetett kerület pénzért vásárol szereplést az ATV-ben, a Klubrádióban és Fiala János műsorában.

A Népszava is beszámolt arról, hogy a politikus rendszeres médiaszereplései havi több mint egymillió forintjába kerülnek a főváros XIV. kerületében élőknek.

Horváth Csaba közölte: „Visszautasítok, minden olyan állítást, amely az ATV és Zugló önkormányzata közötti szerződést a személyem önös érdekeként jeleníti meg”. A róla megjelent cikkeket a személyével kapcsolatos „igaztalan támadásoknak” tartja, és „a nem tisztességes politikai harccal együttjáró jelenségként” értelmezi. Arról nem nyilatkozott a politikus, hogy melyik oldalról támadják őt „nem tisztességesen”, azonban szerinte ezekben a bírálatokban az önkormányzat és az ATV közötti „teljesen transzparens és világos együttműködési szerződés van félremagyarázva, amellyel az együttműködő felek becsületét sértik”.

– érvelt a polgármester az egyáltalán nem olcsó percvásárlások mellett.

Horváth Csaba végül arról is írt, hogy nem csak az itt élő lakosokat, hanem „a szélesebb körű nyilvánosságot is” tájékoztatni akarják a kerületben lévő történésekről. Elismerte ugyanakkor, hogy politikai célja is van a költéssel, mert mint írta, „a stabil hosszú távú siker egyik kulcsa a jó kommunikáció”. Szerinte ide tartozik, hogy akárcsak a Covid-járvány idején, most az energiaválság és egyre fokozódó megélhetési válság közepette is „tudják az emberek, hogy az önkormányzat milyen támogatást tud nyújtani a rászorulóknak”. Mindezt, ahogy ígérte, a jövőben is folytatni fogják.