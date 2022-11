P. L.;

A horvát államfő Orbán Viktor sáljáról: csak nevetni tudok, Magyarország még mindig a legjobb szomszédunk

Zoran Milanović nem tulajdonít nagy jelentőséget a magyar miniszterelnök szurkolói sáljának, amelyen a történelmi Magyarország volt látható.

Az ország gazdasági helyzete fényében talán nagy meglepetést nem okoz, de Orbán Viktor - amint arról korábban már beszámoltunk - ismét egy identitáspolitikai témával szerzett figyelmet magának, nevezetesen a magyar labdarúgó-válogatott Görögország ellen 2-1-re megnyert barátságos meccsén (egyben Dzsudzsák Balázs búcsúmeccsén) viselt szurkolói sáljával, amelyen a történelmi Magyarország mintája volt látható.

A sálat most a horvát vezetés is kommentálta, Andrej Plenković horvát miniszterelnök a horvát Index szerint úgy fogalmazott: „Ami a sálakat illeti, én nem láttam, és nem akarok mások sáljával foglalkozni. Ami a Horvátországgal szembeni területi igényeket illeti, bárki, így Magyarország részéről is, ezek abszolút elfogadhatatlanok, számunkra ez nem opció.”

Zoran Milanović horvát államfő már lényegesen lazábban kezelte a helyzetet, szerinte Zágrábnak nem is kellene érdemben reagálnia erre.

Korábban beszámoltunk arról is, hogy a román vezetés már lényegesen hisztérikusabban reagált a történelmi Magyarországot ábrázoló szurkolói sálra, a román külügyminisztérium nemtetszését fejezte ki a bukaresti magyar nagykövetnek.

Horvátországgal amúgy nem először adódik félreérthető szituáció az idén a területek vonatkozásában: legutóbb akkor kerekedett üzengetés, amikor Orbán Viktor, egy a Kossuth Rádiónak adott interjúban arról beszélt, hogy az Oroszország elleni olajembargóval Ursula von der Leyen „fittyet hány” Magyarország földrajzi adottságaira, az olajszállítást megkönnyítő tengereink ugyanis nincsenek, de „lennének, ha nem vették volna el őket”. Akkor a horvát külügyminisztérium bekérette a zágrábi magyar nagykövetet.

Zoran Milanović és Orbán Viktor ellentmondásos viszonyáról itt írtunk korábban.

Lapunk egyébként megkérdezte Havasi Bertalan miniszterelnöki sajtófőnöktől, akart-e esetleg üzenni valamit a szurkolói sáljával Orbán Viktor. Választ nem kaptunk, bár az természetesen kevéssé valószínűsíthető, hogy a kormányfő holnap tankba akarna pattanni a Trianonban elcsatolt magyar területek visszaszerzésére. Magyarország jelenlegi, cudar gazdasági helyzetének ismeretében a belpolitikai üzenet annál elképzelhetőbbnek tűnik. Egyébként az idők során Orbán Viktor politikája ebben a témában is nagyot változott: mint ismert, 1990-ben a Fidesz képviselői még kivonultak a trianoni békediktátum 70. évfordulóján tartott parlamenti megemlékezésről.