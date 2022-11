Orbán Viktor üzent a finn miniszterelnöknek, szerinte Magyarország nem köti össze az EU-s források ügyét a NATO-csatlakozással

Á. Z.;

2022-11-29 13:54:00

És nem is fogja soha!

Kétrészes tweetben írt Orbán Viktor miniszterelnök a finn kollégájának, Sanna Marinnak arról, hogy Magyarország nem gördít akadályt a svéd és a finn NATO-csatlakozás elé, amelyet az észak-atlanti szövetség országai közül eddig csak Magyarország és Törökország parlamentje nem ratifikált.

Egy nyilvánosság előtt tett közelmúltbeli felszólítás után Sanna Marin most az YLE finn közszolgálati rádiónak adott interjújában beszélt arról, hogy ha legközelebb találkozik Orbán Viktorral, tisztázni akarja és meg fogja tőle kérdezni, hogy a NATO-csatlakozás jóváhagyásának a késleltetése összefüggésben van-e a Magyarországnak nyújtott EU-s források befagyasztásával. Erre reagált Orbán Viktor a Twitteren:

„Kedves Sanna Marin,

igazi barátok között ezt nem kell tisztázni. Magyarország soha nem kapcsolt össze és nem is fog összekapcsolni semmilyen más ügyet az EU-s támogatásokéval. Ez igaz Finnország NATO-csatlakozására is a többi között. Ezt Magyarország kormánya támogatja, az Országgyűlés pedig napirendre fogja tűzni a ratifikálását, amint elkezdődik a 2023-as első ülésszak.”

2/2 This is also true for the NATO accession of Finland, among other issues. The ???????? government supports it, and the National Assembly will put its ratification on the agenda as soon as the 2023 session begins.