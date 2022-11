Gál Mária;

Politika;Magyarország;Románia;történelem;manipuláció;

2022-11-30 09:00:00

Még le sem csengett Orbán Viktor sálbotránya, máris újra forrnak a kedélyek

Közeledik december 1, a román nemzeti ünnep. A történelem politikai fegyver térségünkben és nagyon kevesen próbálnak meg tenni ellene.

Romániában vagytok, nem szégyellitek magatokat! Szégyelld magad! (...) Mi sosem voltunk a székelyeké! Ezt soha nem fogjuk megengedni! Románia, éljen Románia! Dobjátok ki! Ez elfogadhatatlan! (....) Soha nem fogok elfogadni egy ilyen förtelmes vádat a román parlamentben. Ez hazaárulás – üvöltötte magából kikelve a román nemzeti ünnep, december elseje tiszteletére tartott ünnepi parlamenti ülésen hétfőn Diana Sosoaca független szenátor, akit még a szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) is kitessékelt soraiból elfogadhatatlan megnyilvánulásai miatt. De felháborodottan kivonult az AUR teljes frakciója is Csoma Botond RMDSZ-es képviselő beszéde közben az ellen tiltakozva, hogy a magyar politikus azt mondta: 1918. december elsején Gyulafehérváron, az Erdély Romániával való egyesülését kimondó román népgyűlésen „az erdélyi románok politikai és vallási vezetői nagyon jól tudták, hogy Erdély nemcsak román, hanem magyar, szász és zsidó föld is, és ez tükröződött a gyulafehérvári nyilatkozat szövegében”. A Romániához kerülő nemzeti kisebbségeknek kulturális autonómiát és jogegyenlőséget ígérő gyulafehérvári nyilatkozat beteljesületlensége mindmáig hivatkozási alap a magyarok számára, felemlegetése vörös posztó a román politikusok szemében.

Az RMDSZ képviselőjének beszédében különben semmi kivetni való nem volt – magyar szemmel nézve – hiszen többek között arról beszélt, hogy a magyar közösség Romániában képzeli el a jövőjét, az RMDSZ pedig partner mindazon elképzelések megvalósításában, amelyek etnikai hovatartozástól függetlenül javítják az állam polgárainak életszínvonalát. Csoma azt is hangsúlyozta, hogy az RMDSZ megérti december elseje különleges jelentőségét a román kollektív tudatban, ugyanakkor kiemelte azt is, hogy az erdélyi magyarok számára ez a dátum mást jelent. A francia-német történelmi megbékélés példáját hozva fel azt mondta, „A 21. században a történelmi diadalnak át kell adnia helyét a befogadó szellemben történő együttműködésnek”.

Lucian Romascanu kulturális miniszter azt kifogásolta, hogy az RMDSZ-es képviselő beszéde „elütött a többi, hazafias töltetű felszólalástól”. Senki sem játszhat ki „egy olyan veszélyes kártyát, amely történelmileg bizonyítottan óriási romboló potenciállal bír” – írta közösségi oldalán a liberális-szociáldemokrata-RMDSZ bukaresti kormány szociáldemokrata minisztere.

A befogadó szellemű együttműködésre azonban még várnunk kell, és nem csak a magyar-román kapcsolatban, hanem általában a szomszédsági kapcsolatainkban. Magyarország és szomszédai viszonyát az euratlanti integráció dacára mindmáig a párhuzamos történelemszemléletek terhelik leginkább, amint azt Orbán Viktor miniszterelnök múlt heti Nagy-Magyarországot ábrázoló szurkolói sálja kapcsán kirobbant botrány is jelzi. (Hogy a történelem értelmezése mennyire nem elhanyagolható konfliktusforrás, Vlagyimir Putyin Ukrajna elleni háborúja igazolja.)

„Legnagyobb vesztesként” a magyar politikát és köztudatot talán sokkal mélyebben meghatározza a Trianon szindróma, mint szomszédainkét, és ehhez nem kis mértékben járult hozzá a jelenlegi magyar kormány és annak feje. Antall József „történész kormánya” emelte be a jelen politikai eszköztárába - igaz, mai tapasztalatunk alapján igencsak civilizáltnak mondható formában - a múlt bűvöletét, a Horthy –korszak és a revizionizmus burkolt rehabilitációját. Horthy Miklós újratemetésétől, a lélekben 15 millió magyar miniszterelnökétől Orbán Viktor politikájának köszönhetően jutottunk el rohamléptekben a mai állapotokig, odáig, hogy a magyar külügyminiszter megtiltja diplomatáinak a román nemzeti ünnepen való részvételt (ami elfogadhatatlan diplomáciai otrombaság), hogy Orbán már nem csak lélekben miniszterelnöke a szomszédos országok kisebbségi magyar közösségeinek a könnyített állampolgárságnak köszönhetően, hogy az országot teleszórták a Horthy- korszakot megörökítő köztéri alkotásokkal, a miniszterelnök pedig revizionista jelképekkel a nyakában B közép szurkolóként viselkedik.

Az ide vezető út első, legjelentősebb állomása a 2002. december elsejei Medgyessy–Nastase koccintás volt a budapesti Kempinsky hotelben. A húsz éves történet egyben azt is jelzi, hogy nemcsak a magyar politikát, hanem a köztudatot és közbeszédet is évtizedek óta a Fidesz formálja, gyakorlatilag kedve szerint, mesteri hozzáértéssel.

Az akkori budapesti tiltakozást a tavaszi választást elveszítő Fidesz egyik polgári köre szervezte, hangadói Bayer Zsolt publicista és a Fidesz politikusok voltak. A téren egybegyűlt mintegy 600 tüntető előtt Bayer azt hangoztatta, hogy „ezen a napon fölényes győzelmet aratott a román diplomácia a magyar diplomácia felett és csak a maroknyi demonstráló képviseli Magyarország becsületét”. A Magyar Nemzetben megjelent beszámolójában pedig azt írta „Odamennek, pezsgőznek, és porig aláznak 15 millió magyart. Soha többé nem sértődhet meg Medgyessy, Kovács, soha többé nem sértődhet meg az MSZP és az SZDSZ, ha nemzetárulónak nevezik őket".

Az ominózus koccintás mérföldkő lett, a hazaárulózás mindennapivá vált, a Fidesz propagandagépezete pedig gondoskodott arról, hogy ez a „koccintás”, ami önmagában egy előremutató politikai-diplomáciai gesztus volt mindkét fél részéről hazaárulásként vagy legalábbis elítélendő dologként maradjon meg a magyar közgondolkodásban. nyilván ehhez kellett a „trianoni traumát” feldolgozni képtelen magyar társadalom fogékonysága, csak rá kellett erősíteni, hogy ne a történtek konstruktív jellegét lássuk benne. A korabeli baloldali sajtónak is sok(k) volt e koccintás, a Népszabadság publicistája (Aczél Endre) is úgy értékelte, hogy ezzel Medgyessy átlépte a Rubicont.

November 29-én írta alá Nastase és Medgyessy a magyar-román államközi kapcsolatok egyik legfontosabb dokumentumát, a stratégiai partnerséget. (A másik meghatározó dokumentum az 1997-ben, a Horn-kormány idején tető alá hozott alapszerződés volt.) A magyar köztudatból az is hiányzik, hogy a román média is támadta Nastaset, amiért „a magyaroknál”, nem pedig otthon ünnepel, bár ezért nem bélyegezték hazaárulónak, mint Medgyessyt.

A magyar fogadtatáshoz a történelem nem ismerete is hozzájárult. A trianoni békeszerződést 1920. június 4-én írták alá Franciaországban, a gyulafehérvári népgyűlést pedig 1918. december elsején tartották, utóbbi semmire sem kötelezte a trianoni döntéshozókat. A magyar köztudatban csak a történelem magyar olvasata van jelen, az nemes egyszerűséggel hiányzik, hogy Erdély – Felvidék – Délvidék-Kárpátalja nemcsak „magyar föld” volt ezer éven át, „míg a trianoni rablóbéke el nem vette tőlünk” a tengerünkkel együtt, hanem a románok, szlovákok, szerbek, ukránok stb földje is. De hiányzik sok más minden is nyilván, például az, hogy nem légből kapott román-szlovák mítosz a nemzetiségek jogfosztottsága a történelmi Magyarországon.

Medgyessy és Nastase koccintása másban is mérföldkő lehetett volna, hiszen igen komoly gesztust tett mindkét politikus a másik fél irányába. Kinőhetett volna belőle a sokat hivatkozott francia-német megbékélés magyar-román modellje. Valami el is indult 2005-ben az első közös magyar-román kormányüléssel, az ekkor tervbe vett Gozsdu Közalapítvány ötletével, de mindezt azonnal félresöpörte a 2010-be visszatérő Orbán Viktor kormánya. Ma pedig, alig több mint egy évtized elteltével Magyarországra újra potenciális veszélyforrásként, Putyin trójai falovaként tekint Európa.