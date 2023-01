nepszava.hu;

infláció;élelmiszerhiány;Vodafone;extraprofit;Nagy Márton;4iG Nyrt;árstop;

2023-01-26 16:18:00

Nagy Márton: amilyen gyorsan jött, olyan hamar el is tűnhet az infláció

A miniszter szerint a kiskereskedők csak nyeljék a veszteséget, akárcsak a Mol.

A kormánypárti Mandiner nyomtatott lapjának adott interjút Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter, de még házon belül is sikerült elsütnie néhány veretes állítást.

Nagy Márton szerint az élelmiszeripar „túltermelési válsággal néz szembe”. Amikor pedig szóba került, hogy az élelmiszerárstop miatt hiány van a boltokban, arra az alábbi reakciót adta:

Pedig a kiskereskedőktől a tárcavezető szerint elvárható, hogy lenyeljék az árstop által generált veszteséget, a bankokhoz és a Molhoz hasonlóan. Hozzátette ugyanakkor, hogy ha az infláció mértéke a vártnak megfelelően csökken, úgy áprilisban lehet, már nem is lesz szükség az árstopra. „Talán meglepő lesz, amit mondok, de amilyen gyorsan jött, olyan hamar el is tűnhet az infláció” - jegyezte meg. A januári infláció mértékét Nagy Márton valamivel 25 százalék fölé saccolta, főként a benzinárstop kivezetése miatt. Ugyanakkor szerinte ez lesz a csúcs. Arról is beszélt, hogy februárra-márciusra megállhat az élelmiszerinfláció gyorsulása. Optimista vagyok, a túlkínálat kialakulása miatt erős lefelé menő „kockázatot” látok - tette hozzá.

A miniszter a Vodafone Magyarország felvásárlásáról is beszélt, és azt is megmagyarázta, miért érte meg inkább erre költeni, semmint például a pedagógusok béremelésére: a NER-milliárdos Jászai Gellért ellenőrzése alatt álló 4iG Nyrt.-ből így ugyanis szerinte nemcsak nemzeti, hanem regionális bajnok is lesz, és jó eséllyel felzárkózhat az OTP–Mol–Richter-trióhoz. Mindemellé Nagy Márton pozitívumként tüntette fel, hogy az ügyletre még hitelt is felvett az állam, ráadásul a vételár az eredetinél 10 százalékkal kisebb lett.

- fogalmazott.

A gazdaságfejlesztési miniszter az interjúban arról is beszélt, reméli, hogy 2024-től megkezdődhet az extraprofitadó kivezetése. A rezsicsökkentés fennmaradt részét jelenleg az ebből származó, évi 1000–1100 milliárd forintos bevételből fedezik, így az adónem addig marad, amíg az energiaárak miatt szükség van a rezsivédelmi alap fenntartására. „Egyébként ugyan mi vezettük be elsőként az energiaválság nyomán az extraprofitadót, és az árstopokat is, ma már ezek gombamód szaporodnak a világban. Magyarország mindig előre megy, rosszfiúnak kiáltják ki, majd előbb-utóbb mindenki rájön, hogy ez az egyedüli jó megoldás. Megszoktuk már” - vette fel a mártírpózt.

A jövőre nézve Nagy Márton kilátásai a válsághelyzet ellenére igen optimisták: 1,5 százalékos gazdasági növekedést célzott meg, a Magyarország sérülékeny helyzetéről szóló szakvéleményeket pedig csak az armageddon-közgazdászok pánikkeltésének nevezte. „Minden esélyünk megvan, hogy az év végén azt mondhassuk majd: beérett a kormány gazdaságpolitikájának gyümölcse, elkerültük a recessziót, és 2024-ben egyensúlyi pályán ismét kilőhet a magyar gazdaság” - jelentette ki.