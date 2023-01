nepszava.hu;

Debrecen;Dömötör Csaba;akkumulátorgyár;

2023-01-29 13:05:00

Dömötör Csaba megfejtette, miért tiltakoznak a debreceni akkumulátorgyár ellen

Az államtitkár szerint keletkezik egy makacs kérdés, ami nem tágít.

Áll a bál Debrecenben az akkumulátorgyár miatt, de ami első ránézésre egy környezetvédelmi vitának tűnik, az valójában egy élesedő gazdasági verseny magyarországi leágazása - jelentette ki a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára egy vasárnapi videóban.

Dömötör Csaba emlékeztetett, az új uniós szabályozás az elektromos autók felé tereli az európai autógyártást. Ez egész pontosan azt jelenti, hogy a bizottság javaslata szerint 2035-től már csak nulla kibocsátású járműveket lehetne forgalomba hozni az uniós piacon. Így óriási verseny indult a gyártókapacitásokért, és ezekben az években dől el, hogy hol lesznek a meghatározó elektromos autógyárak amelyekhez - nem meglepő - de akkumulátor kell. Ahhoz pedig a mostaninál sokkal több akkumulátor yár, mégpedig az autógyárak közelében - magyarázta.

Szerinte az iparág felfutását jól jelzi, hogy az Egyesült Államokban két év alatt 15 akkumulátorgyár építését jelentették be, és a legnagyobb európai országokban is sok ilyen működik már most is. Franciaországban, Olaszországban vagy Spanyolországban ugyancsak találunk ilyen üzemeket. A régiónkban is beindult a verseny. Románia is akar ilyen üzemeket, a csehek is fel akarják futtatni a gyártást, a régiónkban pedig Lengyelországban működik a legnagyobb ilyen gyár.

A politikus azt hangoztatta, amennyiben a tervezett beruházások megvalósulnak, akkor tízmilliós országként is képesek lehetünk arra, hogy 2030-ra a harmadik helyen legyünk akkumulátorgyártásban. Ez sok ezer munkahelyet jelent és fontos hídfőállásokat a jövő iparágában, s ennek a tervnek fontos része a debreceni CATL-beruházás is. Dömötör Csaba szerint fontos tény, hogy ugyanez a vállalat ugyanilyen akkumulátorgyárat épített a német Türingiában, s az ott kormányzó szocialisták és zöldek „keblükre ölelték az egészet.”

Az államtitkár úgy látja,

Ez pedig az, hogy miért mondják ugyanarra a projektre Debrecenben, hogy környezetpusztító, ami tiszta energiát, jövőt, munkahelyeket jelent Németországban az ottani környezetvédelmi miniszter szerint. „Tényleg egyre inkább itt látjuk magunk előtt az otromba lólábat. Nem az a bajuk, hogy akkumulátorgyár épül, hanem az, hogy Magyarországon a hazai baloldal meg szépen csatlakozik ehhez a kampányhoz. Ennél már tényleg csak az lenne a durvább, ha ezért pénzt kapnának külföldről... mondjuk dollárban” - zárta gondolatait Dömötör Csaba.

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, lényegében polgárháborús állapotok uralkodnak Debrecenben a beruházás miatt. Az egyik közmeghallgatáson már tettlegesség is történt, szombaton pedig több ezren fejezték ki tiltakozásukat a gyár építése miatt.