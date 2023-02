P. L.;

Riasztó adat: csak öt 30 év alatti háziorvos maradt az egész országban

Pintér Sándor korábban a számszerűsítését és a nevesítését kérte a problémáknak, az orvosi kamara pedig a jelek szerint eleget is tett ennek a kérésnek.

„30 év alatti háziorvosok Magyarországon összesen: 5 fő” - ezt az egyetlen mondatos információt tette közzé a Magyar Orvosi Kamara a Facebookon.

Lapunk korábban beszámolt arról, hogy Pintér Sándor egészségügyért és oktatásért is felelős belügyminiszter hétfőn meghívta a Magyar Orvosi Kamara képviselőit tárgyalni. Ezen a tárcavezető arról beszélt, hogy a kormányzat szerinte jelentős előrehaladást ért el az elvárt egészségügyi reformmal, a MOK képviselői pedig azt mondták el, melyek azok az alapvetések, amiknek örülnek, amiben akár támogatnia is tudják a kormányzatot és melyek azok, amelyekben továbbra sem tudnak engedni, legfeljebb tárgyalni. Pintér Sándor azt is kérte, hogy a MOK számszerűsítse és nevesítse ezeket a problémákat - az imént idézett bejegyzés így alighanem meg is felelhet egy ilyen konkretizálásnak.

Az orvostársadalom és az Orbán-kormány között azt követően újultak ki az ellentétek, hogy - amint arról korábban a Népszava részletesen írt - egy január elsejétől hatályos jogszabály alapján a kormányzat alaposan átszabja a háziorvosi ellátást, benne az alapellátási ügyeleti rendszert. Eszerint – Budapest kivételével – az Országos Mentőszolgálatra bízná a feladat megszervezését. A lakosság által most még elérhető ügyeleti pontok mintegy harmada megszűnik. A jövőben országosan 81 járásnak lenne összesen 102 ügyeleti központja. Lesz olyan járás ahol nem lesz ügyeleti pont. Több megyében a mostani csaknem tucatnyi orvosi ügyeleti pontból legfeljebb 3-4 maradna. Ám ahol marad ilyen, ott az adott járás háziorvosai, saját asszisztenseikkel is fogadnák az ügyeleti helyszínen a betegeket. Eddig 40 ezer lakosra jutott egy orvos, ha a terv megvalósul, úgy a jövőben hétköznaponként 90 ezernek, hétvégén 60 ezernek lenne egy felső fokú végzettségű ellátója.

Takács Péter egészségügyi államtitkár múlt héten adott interjút lapunknak, amelyben a kamarai kritikákról és tiltakozó akciókról is kérdeztük. A politikus egyebek között arról is beszélt, harminc helyen áprilisban indulhat az új online szakrendelői időpontfoglalás.

Ahogyan arról elsőként beszámoltunk, hétfőn reggel megkezdődik az Egészségügyi Államtitkárság és a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ) sztrájktárgyalása. A szakszervezet január végén levélben jelezte Orbán Viktor miniszterelnöknek, hogy sztrájktárgyalást kezdeményeznek, miután a kormányzat egyértelművé tette, nem idén januártól, hanem csak júliustól és jövő év márciusától emelik a béreiket. Ez viszont az érintettek szerint elfogadhatatlan.

Svéd Tamás, a Magyar Orvosi Kamara titkára szombati interjúnkban arról beszélt, hogy nem lehetséges hatékonyan olyan nyomásgyakorlást végigvinni, ami valamilyen módon nem csapódik le a betegeken is. Az orvosok túlmunkája nélkül sokkal kevesebb műtét, rendelés lenne – vetítette előre tiltakozó akciójuk hatását, de emlékeztet arra is, hogy brutálisan sok, akár 20-40 beteg jut egy ápolóra.