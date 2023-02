Danó Anna;

egészségügy;Orbán-kormány;tiltakozás;Magyar Orvosi Kamara;

2023-02-28 07:20:00

Tárgyalás helyett inkább szétverné az Orbán-kormány a Magyar Orvosi Kamarát, felmérni sem lehet a döntés okozta károkat

A kabinetnek nem tetszik az ügyelet a tiltakozás, ezért inkább frontális támadást indított.

Az Orbán-kormány a hétvégén még csak a Magyar Orvosi Kamara (MOK) hiteltelenítésével próbálkozott, hétfőn viszont már a teljes ellehetetlenítésére tett lépéseket. Pintér Sándor belügyminiszter benyújtott egy törvényjavaslatot, amely egyszerre igyekszik elvonni a kamara legfontosabb jogait és megtizedelni tagságát. Azután lépte ezt a kormányzat, hogy az egészségügyi reformintézkedések ellen tiltakozó MOK – küldöttgyűlési döntés után, a tagság támogatása mellett – erős nyomásgyakorlásba kezdett: háziorvos tagjait arra kérte, hogy egyelőre ne vállaljanak feladatot az új ügyeleti rendszerben. Mára pedig kiderült: sokan tettek így.

A válaszcsapásként benyújtott törvénytervezettel megszüntetnék a kötelező orvoskamarai tagságot. A törvényjavaslat szerint 30 napon belül valamennyi orvosnak nyilatkoznia kell arról, hogy fenn kívánja-e tartani tagságát. Aki ezt nem teszi meg, annak tagsága automatikusan megszűnik. Jelentős változtatás lenne az is: a folyamatban lévő etikai eljárásokat áthelyeznék a Belügyminisztériumhoz tartozó Egészségügyi Tudományos Tanácshoz, amely eddig az orvosi kutatások engedélyezésével, azok etikai felügyeletével foglalkozott.

A drasztikus lépéseket a tervezetben a jogalkotó azzal magyarázta, az emberek egészségügyi ellátásához való joga alkotmányos alapjog, amit veszélybe sodor a MOK azzal, hogy hatalmával visszaélve nyomást gyakorol az orvosokra, fenyegeti őket. Ezzel arra utaltak: a kormányzat – bármiféle bizonyíték nélkül – azzal vádolta meg az kamarát, hogy etikai eljárással fenyegeti az új háziorvosi ügyeleti rendszerben feladatot vállaló tagjait. Ezt azonban határozottan cáfolta a MOK.

Az orvosi kamara elnöke, Kincses Gyula a hétfői rendkívüli sajtótájékoztatón emlékeztetett: egyetlen esetben élt az elnökség panasszal a területi etikai bizottságnál, amikor egy kollegális vezető háziorvos presszionálta, megfélemlítette a kollégáit, nyomást gyakorolt és visszaélt hivatali helyzetével, hogy írják alá a mentőszolgálattal az ügyeleti szerződést. Kincses Gyula szerint a kormány eddig is kereste a megfelelő eszközt az orvosellenes harcában, most pedig találtak ürügyet.

A MOK titkára, Svéd Tamás hozzátette, aki élt az 50-es években, ismeri a koncepciós pereket. Szerinte a mostani eset is erre hasonlít: a hétvégén Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a MOK-ot bírálva a kormányinfón elmondta a vádat, hétfőre a Belügyminisztériumban megszületett az ítélet, amit kedden már ki is hirdetnek, eljárás, a tények feltárása és védekezési lehetőség nélkül.

Álmos Péter MOK-alelnök arról beszélt: – A kamarát nem érte váratlanul ez a támadás. Amikor az orvostársadalom arról döntött, hogy nyomásgyakorlásba kezd, már tudtuk, várható válaszlépés. Már a tiltakozásról döntő küldöttgyűlésen megfogalmaztuk, hogy a potenciális veszélyek között ott lebeg, hogy ezt a kamarát, ahogy a kommunisták is tették korában, megpróbálhatják ellehetetleníteni, akár a kötelező tagság felszámolásával. Ennyi történt.

Kincses Gyula szerint a nyomásgyakorlás, amit elindítottak, eredményes. Sőt saját belső felmérésük szerint az általuk megkérdezett egészségügyi dolgozók 90 százaléka egyetért a kamara céljaival, 80 százalékuk a nyomásgyakorlás eszközével is.

Ezzel együtt arra biztatnak minden kollégát, jelezzék, hogy továbbra is a MOK tagjai akarnak maradni, csak így garantálható ugyanis, hogy a következő években is legyen érdekképviseletük, és „ne darálják be” őket – mondta. Kérdésre válaszolva Kincses Gyula közölte: minden létező fórumon küzdeni fognak az igazukért, ideértve annak a lehetőségét is, hogy hitelrontás miatt pert indítanak a BM ellen. Egyúttal azt kérik az orvosoktól, hogy ne bajlódjanak a borítékolással, hiszen az már elvesztette értelmét, hanem azonnal mondják fel az önként vállalt túlmunkaszerződéseket; a háziorvosok utasítsák el az új ügyeleti szerződések aláírását. Valamint tiltakozzanak írásban a belügyminiszternél az orvosi kamarát ért támadás miatt.

„Felmérni sem lehet a döntés okozta károkat”

A szakmai kamarák történetében rendkívül ritka, hogy egyetlen szervezetre, szakmára korlátozva törlik el a kötelező kamarai tagságot. A II. világháború előtti egy adott vallási felekezetet érintő hivatalviselési korlátozások, a zsidótörvények is több szakmára vonatkoztak. 1945-ben valamennyi kamarát egységesen számolták fel, államosítva azok vagyonát és székházait – idézte fel lapunk megkeresésére Gáts Andrea ügyvédszabályozási szakjogász, a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének főtitkára.

A kamarák újraszerveződése a rendszerváltozást követően indult újra. Az elődszervezetek általában egyesületi formában, de kamara elnevezéssel működtek. A köztestületek 1993-as törvényi szabályozása után erőteljes törvényalkotási folyamat indult meg a szakmai kamarákat létrehozó jogszabályok megalkotására, kialakítva a szakmai kamarák szabályozásának mai széles körű, horizontális rendszerét. Sorra alakultak a kamarák, közöttük az orvosi másodikként. A Magyar Orvosi Kamara (MOK) a többi szakmai szervezethez hasonlatosan hármas feladatot lát el: közfeladatként vezetik a szakma gyakorlására jogosultak névjegyzékét, kivizsgálják a szakmai gyakorlással kapcsolatban beérkező panaszokat, szakmai érdekképviseletet, valamint önigazgatási feladatként etikai-fegyelmi, szakmát érintő szabályzatok elfogadása.

2006-ban az MSZP-SZDSZ kormány szintén az orvosi kamarával szemben lépett fel így. A kamara nagyon sok tagot veszített és meggyengült, az állam viszont beleroppant a rázúduló fegyelmi ügyekbe, képtelenek voltak elfogadható idő alatt kivizsgálni az orvosi vétségeket, amely viszont az érintett betegeket és hozzátartozóikat hozta súlyos helyzetbe, hiszen a biztosító társaságok, illetve a bíróságok javarészt a kamara etikai fegyelmi bizottságának vizsgálatára alapozták döntéseiket. Ez pedig sok család számára a kártérítésen alapuló gyógykezelés vagy rehabilitáció megkezdésének ismeretlen idejű halasztását eredményezte – Gáts Andrea, aki szerint hasonló helyzet állhat elő most is. A politikai háttér miatt hozott döntés így olyanokat is érinthet, akiknek semmi köze nem volt a hatalmi konfliktushoz.

Ráadásul a sürgősséggel benyújtott törvénytervezet szerint nem csupán az új ügyeket veszik át, hanem a már folyamatban lévőket is. Ezeket első körben felfüggesztik, hiszen a MOK közgyűlésén elfogadott szabályzat, Etikai Kódex nem alkalmazható, másik pedig nincsen. Azt előbb ki kell dolgozni. Nem kizárt, hogy az ügyek száma ugrásszerűen megnő, hiszen korábbi, kamarák által lezárt, de még el nem évült eseteket is újra benyújthatnak a korábbi döntésbe belenyugodni nem tudó érintettek. A jelenleg fegyelmi vétség ügyében érintettek pedig időhúzó csiki-csuki játékba kezdhetnek.

A panaszokat eddig a területi, másodfokon az országos kamarák választott bizottsági tagjai vizsgálták ki csekély tiszteletdíjért, a kamarai költségvetésből. (Erre a kötelező kamarai tagság után fizetendő tagdíj nyújtott fedezetet.) A feladat átvételével külön állami apparátust kell létrehozni erre, amelynek esetenként külsős szakértőket kell megbízni a szakmai vélemény kialakításához. Mindezt az eddigiekkel ellentétben nem a szakma gyakorló orvosok költségére, hanem valamennyi adófizető terhére. Ráadásul az elhúzódó döntéshozatal miatt komoly kártérítéseket ítélhetnek meg a bíróságok. A Covid-járvány miatt elhúzódó fegyelmi ügyekben volt erre precedens. S az is elképzelhető, hogy a bíróságok számára az állami döntés nem esik akkora súllyal latba az ítéletnél, mint a szakmai kamara állásfoglalása.

A magyar államnak nincs rutinja a kamarai feladatok ellátásában – véli Gáts Andrea, aki szerint a korábbi példa azt mutatja, hogy néhány év múltán törvényszerű a visszarendeződés. A 2006-os törlés után 2011-ben ismét kötelezővé vált a tagság és a MOK visszakapta valamennyi korábbi jogosítványát. A mostani politikai döntés azonban még súlyosabb csapást mérhet a kamarára, hiszen nem csupán azok tagsága szűnik meg, akik jelzik kilépési szándékukat, hanem azoké is, akik nem erősítik meg azt 30 napon elül. Ez a kamara széteséséhez vezethet, ami egy közfeladatot ellátó szakma esetében aligha tartható fenn hosszútávon a szakjogász szerint. A hatalmi döntés járulékos kárait egyelőre felmérni sem lehet, hiszen a végrehajtási utasítások csak később készülnek el.