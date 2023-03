Ukrajna tagadja érintettségét az Északi Áramlat vezetékek felrobbantásában, a Kreml „figyelemelterelésről” beszél

Gy. D.;

2023-03-08 09:00:00

A The New York Times az amerikai hírszerzésre hivatkozva arról számolt be, hogy a gázvezetékek felrobbantói ukrán vagy orosz állampolgárok lehetettek. A Die Zeit cikke szerint a cég, amelytől a bombák telepítéséhez használt hajót bérelték, két ukrán állampolgárhoz tartozik.

Mint arról a Népszava is beszámolt, a The New York Times (NYT) kedden meg nem nevezett amerikai hírszerzési forrásokra hivatkozva arról írt, ukránpárti szabotőrök robbanthatták fel az Oroszországot Németországgal összekötő gázvezetékeket, arra azonban nincs bizonyíték, hogy a műveletben érintett lett volna Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vagy az ukrán hadsereg vezetése.

Az esetet vizsgáló amerikai hírszerzési tisztségviselők szerint a legvalószínűbb, hogy a szabotőrök ukránok vagy oroszok (vagy vegyesen ukránok-oroszok) lehettek.

A Die Zeit szintén kedden arról számolt be, hogy a német hatóságoknak sikerült áttörést elérniük a szabotázsakció okainak vizsgálatában. A lap cikke szerint a merénylethez használt robbanószerek telepítéséhez használt hajót egy olyan lengyelországi székhelyű cégtől bérelték, amely két ukrán állampolgárhoz tartozik, a német nyomozóknak azonban még nem sikerült bizonyítékot találniuk, amely a merénylet értelmi szerzőjére mutatna. Arra is felhívták a figyelmet, még mindig lehetséges, hogy megtévesztő akcióról van szó, amelynek célja, hogy Ukrajnára terelje a gyanút.

Mihajlo Podoljak ukrán elnöki tanácsadó a NYT cikkére válaszul közölte, Ukrajna egyáltalán nem érintett az esetben, Kijevnek nem is volt információja róla. Twitter-bejegyzésében úgy fogalmazott: „Bár szeretek az ukrán kormányról szóló mulatságos összeesküvés-elméleteket gyűjteni, le kell szögeznem, hogy Ukrajnának semmi köze a balti-tengeri szerencsétlenséghez, és nincs tudomása »ukránpárti szabotőrcsoportokról«”.

