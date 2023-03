Gy. D.;

Franciaország;nyugdíjreform;tüntetések;Emmanuel Macron;

2023-03-23 16:15:00

A legfőbb párizsi repülőtér egyik termináljának bejáratát is lezárták a Macron-féle nyugdíjreform ellen tüntetők

A tüntetők haragját felkorbácsolta a kormány múlt heti döntése arról, hogy a reformot az alkotmány 49. pont 3. cikkelyének alkalmazása révén szavazás nélkül nyomják át a törvényhozáson. Ezenkívül Macron megjegyzései sem éppen nyugtatták meg a kedélyeket. Az elnök ráadásul egy ponton egyenesen a Capitolium ostromához hasonlította a tiltakozásokat.

A legfőbb párizsi repülőtér egyik termináljának bejáratát is elzárták csütörtökön a Macron nyugdíjreformja ellen tiltakozó tüntetők az országszerte zajló megmozdulások részeként – jelentette a Reuters hírügynökség.

A Charles de Gaulle repülőtéren kívül tüntetők utakat, iskolákba és egyetemekre vezető utakat zártak le, sokan „Nem a nyugdíjreformra” feliratú transzparenseket tartottak a kezükben. A BFM TV felvételének tanúsága szerint szakszervezeti aktivisták a vonatsíneken tiltakoztak a párizsi Gare de Lyon vasútállomásnál is.

A délnyugat-franciaországi Toulouse közelében – az elmúlt napok megmozdulásain történtekhez hasonlóan – demonstrálók felgyújtottak szemétkupacokat, sűrű füst ereszkedett fel, a forgalom megbénult az országúton. Az elmúlt napokban Párizsban tüntetők felgyújtották a szemétkupacokat, amelyek a szemétszállítók sztrájkja miatt körülbelül két hete begyűjtetlenül hevernek az utcákon.

A nap folyamán egyes helyeken még az áramellátást is leállították, a francia polgári légi közlekedési hatóság pedig közölte, a repülési szolgáltatások a hétvégén is csak csökkentett módon üzemelnek. A tiltakozók még olajtárolókat is célba vettek, sőt, egy LNG (cseppfolyósított földgáz)-terminál üzemeltetése is akadozott a sztrájk miatt az észak-franciaországi Dunkerque-ben.

A közvélemény-kutatások régóta azt mutatják, hogy a választópolgárok többsége ellenzi a nyugdíjreformot, amelynek révén a jelenlegi 62-ről 64-re emelnék a nyugdíjkorhatárt. Az indulatokat tovább szította a kormány múlt heti döntése arról, hogy a reformot az alkotmány 49. pont 3. cikkelyének alkalmazása révén szavazás nélkül nyomják át a törvényhozáson. Ezenkívül Macron dacos megjegyzései sem éppen nyugtatták meg a kedélyeket.

Sztrájkolok, hogy tiltakozzak a nyugdíjreform ellen, de az ellen is, ami történik a kormányban. Már meg sem hallgatják az embereket – mondta az Air France egyik programozója egy nantes-i tüntetésen.

Emmanuel Macron több hetes hallgatást megtörve úgy nyilatkozott, kitart a reform mellett, a jogszabály pedig az év végéig hatályba lép. Egy ponton egyenesen a Capitolium ostromához hasonlította a tüntetéseket. Ezzel szemben Céline Verzeletti a CGT keményvonalas szakszervezettől a France Inter rádiónak nyilatkozva úgy fogalmazott, a francia elnök az, aki „lángba borítja az országot”.