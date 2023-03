P. L.;

2023-03-30 13:36:00

Szíjjártó Péter szerint az akkumulátorgyárak életbiztosítást jelentenek

A miniszter büszkén hirdette, hogy Magyarország már ma is a világ negyedik legnagyobb elektromos akkumulátorgyártója.

Gazdasági életbiztosítás, hogy Magyarország mára megkerülhetetlenné vált az európai autóiparban, s hazánk éppen azokkal az államokkal versenyez az elektromos akkumulátorgyárakért, amelyek politikai kommunikációjukban a leghatározottabban támadják a kínai beruházásokat - közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Budapesten.

A tárcavezető a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara évnyitóján az elektromos akkumulátorgyárakkal kapcsolatos kritikák kapcsán közölte, a kérdés nem az, hogy épülnek-e ilyenek, hanem pusztán az, hogy hol. „Ugyanis amikor ezekért a beruházásokért versenyzünk, akkor azokkal az országokkal versenyzünk, amelyek a politikai kommunikáció terén a leghatározottabban támadnak minket vagy a kínaiakat vagy a kínai beruházásokat” - állította a politikus az MTI szerint, hozzátéve, „Magyarországon ezen beruházások esetében is az európai szabályoknál jóval szigorúbb szabályokat kell betartani”.

A miniszter emlékeztetett, hogy hazánk már ma is a világ negyedik legnagyobb elektromos akkumulátorgyártója, az utóbbi tizenhárom hónapban rendre az akkumulátor volt az első számú „exportcikkünk”, így nem lehet azt mondani, hogy „ez egy titokzatos valami” és „nem tudjuk, ebből mi lesz”. Szerinte eddig az ellenzéknek sem volt ezzel problémája, „mindaddig nyilvánvalóan, amíg valamifajta inspiráció nem jött itt létre, hogy jobb lenne, ha ezek a gyárak mégsem Magyarországon hoznának létre tízezrével munkahelyeket, hanem valahol máshol”. A tárcavezető azzal folytatta a dicshimnuszt, hogy Magyarország a keleti és a nyugati beruházások találkozási pontjává vált, ami szerinte garancia a hosszú távú gazdasági növekedésre, védettséget jelent a bizonytalanságokkal szemben.

Hazánkban mindhárom német prémium autómárkának gyára van, s a világ hét legnagyobb elektromos akkumulátorgyártójából már ma is jelen van három, miközben a szektorban a nyugati vállalatok teljesen függővé váltak a keleti partnerektől. „Ez Magyarország gazdaságának életbiztosítása, hogy megkerülhetetlenek vagyunk ebben a tekintetben” - közölte. Szijjártó Péter ezt követően kitért arra a vitára is, hogy a kormány a hazai kis- és középvállalatok helyett miért a multinacionális nagytőkét tömi ki pénzzel. „Ez képmutató kérdésfeltevés, itt nem vagylagos kapcsolat van a kettő között, hanem és kapcsolat” - állította, hozzátéve, hogy a magyar vállalati beruházásoknál ráadásul jóval magasabb is a támogatási arány. „Én azt gondolom, hogy a magyar vállalkozások számára egyébként az egyik legjelentősebb támogatást éppen az jelenti, hogy a termékeikre meg a szolgáltatásaikra hosszú távú keresletet támasztó nagy beruházásokat hozunk Magyarországra” - vélekedett, kiemelve, hogy a magyar beszállítók szerepének erősítését célzó stratégia sikerességét demonstrálja, hogy a tavalyi válságévben az elektronikai és az autóipari szektor termelési értéke is rekordot döntött.

A miniszter arról is beszélt, hogy fel kell lépni a világ ismételt blokkosodása ellen, hiszen ez élesen ellentétes Magyarország, sőt egész Közép-Európa érdekeivel, miután a térség mindig rajtavesztett Kelet és Nyugat konfliktusán. Ehelyett konnektivitásra, vagyis kölcsönös tiszteletre és előnyökre alapozott együttműködésre van szükség. „Ez a mi politikánk, ez az, ami az érdekünket szolgálná. (...) Ehhez fenn kell tartani a párbeszédet, és ezen párbeszéd puszta fenntartásáért is hatalmas küzdelmet kell vívni, és hatalmas erejű támadásokat kell elviselni. (...) Amikor mi fenntartjuk a kapcsolatot a világ tőlünk keletre eső részével, akkor nem vétünk szövetségesi elkötelezettségeink ellen, ettől nem vagyunk rosszabb szövetségesek, ugyanakkor a nemzeti érdekeinket egyértelműen ez szolgálja” - mondta.

A miniszter végül érintette az az orosz-ukrán háború témáját is, „elhibázott brüsszeli szankciózott” kicsit, szinte példátlan biztonsági és gazdasági kihívásokat emlegetve. Kijelentette, hogy a fegyveres konfliktus szomszédságában rendkívül súlyosan és közvetlenül érezni a negatív hatásokat, ráadásul egy esetleges eszkaláció veszélye is itt a legmagasabb. Az MTI beszámolója alapján arról ezúttal sem esett szó, hogy a magyarországi infláció a régióhoz képest is messze elhúzott.

„Amikor mi amellett érvelünk, hogy legyen tűzszünet, legyenek béketárgyalások, és jöjjön létre béke, akkor mi nem a háborúban álló felek egyikének vagy másikának az álláspontját képviseljük, hanem a sajátunkat, ráadásul egy olyan nemzet álláspontját, amelynek tagjai meghalnak ebben a háborúban” - magyarázta a politikus.