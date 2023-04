nepszava.hu;

Nagy Márton szerint az Orbán-kormány az év végéig megveheti a Budapest Airportot

A kabinet elkötelezett, hogy visszavásárolja, mindegy, ki a tulajdonos.

Az Orbán-kormány elkötelezett, hogy visszavásárolja a ferihegyi repülőteret, az üzletet az év végére le lehet zárni – jelentette ki Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter az InfoRádiónak adott interjúban.

Úgy fogalmazott, a repülőtér „egy stratégiai eszköz”, ezért magyar kézbe kell kerülnie, mindegy, hogy ki a tulajdonos. Mint mondta, már előkészítő megbeszéléseket folytatnak a Budapest Airport tulajdonosával az értékesítés feltételeiről és az árról. A megegyezés mindkét szereplő számára fontos, az üzletet az év végére le lehet zárni – tette hozzá.

A tárcavezető állítása szerint tavaly 7 milliárd euró körül alakult a külföldi tőkebeáramlás, az idén pedig 10-11 milliárdot szeretnének megcélozni. Hozzátette, cél az is, hogy az ellátási láncba magyar cégek is bekerüljenek, lehetőleg minél magasabb szinten, továbbá az is, hogy minél tovább maradjon a termék Magyarországon, hogy nagyobb legyen a hozzáadott érték, mert ez dönti el, hogy jó-e egy befektetés.

Nagy Márton az inflációval kapcsolatban elismételte a kormányzati mantrát, miszerint a kabinet célja, hogy az év végére „egy számjegyűre csökkentsék”. Szerinte az infláció márciusban 25 százalék lehet, de „utána egyre gyorsuló ütemben megy majd le”, és úgy véli, „drasztikus csökkenés jön az év második felétől”.

Ezzel kapcsolatban közölte, az Orbán-kormány vizsgálja, hogy „mekkora azoknak a magyar vállalkozásoknak az aránya, amelyek beszorultak magasabb áron az éves gáz- és áramszerződésekbe, mert ez jelentősen befolyásolhatja az inflációt”.

A miniszter beszélt a Magyar Postáról is, a „néhány kis forgalmú posta bezárását” azzal indokolta, hogy „a liberalizált piacon a »hatékonytalan« működést meg kell szüntetni”. – A postát rendbe kell tenni, jobban oda kell figyelni, a maximumot ki kell hozni és a magyar állam számára a legolcsóbb működést kell biztosítani – jelentette ki, de hangsúlyozta, a levélkézbesítést akkor is kötelező működtetni, ha veszteséges, ezt a nyereséges üzletágak bevételéből kell finanszírozni.