Á. B.;

Oroszország;Szijjártó Péter;energetika;

2023-04-11 10:34:00

Szijjártó Péter újra elutazott Moszkvába, miközben az amerikaiak már szankciókon gondolkodnak az Orbán-kormány ellen

Kijevi látogatásra sem neki, sem Orbán Viktornak nem futotta még azóta, hogy Vlagyimir Putyin paramcsára az oroszok lerohanták Ukrajnát.

A hátunk mögött hagyott telet Európa az extrém enyheség miatt energiaellátás szempontjából megúszta - kezdődik a külgazdasági és külügyminiszter hétfő reggeli Facebook-posztja.

Szijjártó Péter úgy véli, a Nemzetközi Energiaügynökség figyelmeztetése egyértelmű: az újrainduló kínai gazdaság radikálisan megnövekedő energiaigénye és az európai energiainfrastruktúra fejlesztésének rendkívül lassú üteme miatt az igazi nehézséget a soron következő tél fogja jelenteni.

„Magyarország energiaellátásának biztonságához a gázszállítások, a kőolajszállítások és a nukleáris fűtőanyag-szállítások zavartalanságára van szükség. Ezen három feltétel teljesüléséhez pedig a magyar-orosz energetikai együttműködés zavartalansága szükséges. Ez nem politikai ízlés, hanem fizika kérdése” - fogalmazott a tárcavezető, aki kedden Oroszországban tárgyal. Mégpedig Alekszander Novakkal, az energiaügyekért felelős miniszterelnök-helyettessel, majd pedig Alekszej Lihacsovval, a Roszatom vezérigazgatójával.

A tárcavezető útja annak fényében különösen figyelemre méltó, hogy – mint mi is beszámoltunk róla - az Egyesült Államok akár szankciókat is bevezethet az Orbán-korrmány ellen ellen, az egyik fő washingtoni kifogás pedig az, hogy Magyarország lényegében semmit sem tett az orosz energiahordozóktól való függetlenedés érdekében. A magyar kabinet ráadásul a függés fenntartása érdekében igyekeznek minden egyes szankciót blokkolni vagy legalábbis felhígítani.

A Joe Biden vezette demokrata fehér házi adminisztrációnak az Orbán-kormány szemlátomást Ukrajna-ellenes politikája is szúrhatja a szemét. Azóta, hogy Vlagyimir Putyin elnök parancsára az oroszok 2022. február 24-én lerohanták Ukrajnát, Orbán Viktormaradt az egyedüli uniós vezető, aki annak ellenére nem ért rá elmenni Kijevbe, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán államfő kétszer is meghívta. Szijjártó Péternek is fontosabb teendői akadtak, mint sem hogy találkozzon ukrán kollégájával, Dmitro Kulebával. Egyedül az a Novák Katalin államfő ment el egyszer az ukrán fővárosba, hogy többedmagával részt vegyen egy konferencián, aki a köztársasági elnökké választása óta szeret látszólag az Orbán-kormánnyal ellentétes álláspontra helyezkedni, de azzal az amerikaiak is tiszstában vannak, hogy milyen kis érdemi súlya van a magyar politikai életben és mennyire önálló szereplője a magyar politikai életnek.

A kérdést, hogy Orbán Viktor mikor utazik Kijevbe, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatókon többnyire azzal intézi el, hogy majd ha lesz értelme. Ez azért visszatetsző, mert az Orbán-kormány politikusai az agresszor Oroszországot nem hanyagolják ilyen látványosan. Szijjártó Péternek nem ez az első moszkvai útja a háború kitörése óta, már többször egyeztetett orosz kollégájával, Szergej Lavrovval, de elment az orosz alattvalói létbe süllyesztett Belaruszba, de elment a Szocsiban rendezett tavaly őszi atomexpóra is.