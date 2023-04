Á. Z.;

Orbán-kormány;távozás;szankció;rendelet;Nemzetközi Beruházási Bank;

2023-04-21 09:43:00

Az utolsó pillanatig védi az Orbán-kormány a távozó orosz kémbankot

Ráadásul úgy, hogy nincs garancia, valaha viszontlátja a pénzintézetbe fektetett 74 milliárd forint közpénzt.

A Magyar Közlöny csütörtök esti számában megjelent a kormányrendelet annak a Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) távozásáról, amelyet az Egyesült Államok szankciókkal sújtott, Magyarország kiszáll belőle, emiatt pedig megszünteti a budapesti székhelyét.

Az Orbán Viktor által szignált 138/2023. (IV. 20.) jelzésű döntés arról szól, hogy a kabinet a banki kormányzótanács nélkül dönthet a költözésről, az IIB pedig ezután nem élhet azokkal a kedvezményekkel, amelyeket az érkezésekor kapott.

Magyarország elég nagyvonalú volt az IIB-vel, a székházát, a Lánchíd Palotát a diplomáciai képviseletekre vonatkozó védelem illeti meg, a pénzintézet nincs alávetve pénzügyi vagy szabályozói felügyeletnek, jövedelmét és tulajdonát a szolgáltatási díjakon kívül nem sújtja adó- és egyéb közteherfizetési kötelezettség, a vezetőség és mindegyik másik alkalmazott, valamint a ő családtagok diplomáciai mentességben részesülnek. Ennek most vége, de az Orbán-kormány ügyelt arra, hogy csak az IIB budapesti távozásáig minden kedvezmény hatályban maradjon. Nem egészen világos, hogy miért, Magyarország ugyanis 74 milliárd forintot fektetett be az IIB-be, Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pedig a csütörtöki Kormányinfón elismerte, nincs garancia arra, hogy vissza is kapja a pénzt vagy egy részét. Fél órán belül – válaszolta a tárcavezető arra a kérdésre, van-e határideje, hogy az Orbán-kormány mikor szeretnék viszontlátni az összeget.

Az Egyesült Államok április 12-én jelentette be, hogy önálló entitásként az IIB, illetve Nyikolaj Koszov elnök, Laszlóczki Imre magyar alelnök és Georgij Potapov, az intézmény kormányzótanácsának elnökhelyettese ellen szankciókat léptet életbe. Utána az Orbán-kormány villámgyorsan bejelentette, hogy utolsó EU-tagországként kiszáll a pénzintézetből, amely jelezte, hogy elhagyja Magyarországot.

Bár az IIB rendre hangsúlyozza, hogy nemzetközi, multinacionális fejlesztési bank, a környező NATO-országok készpénznek veszik, hogy az 1970-ben alapított, majd Vlagyimir Putyin által 2012-ben újraélesztett KGST-bank egy „kémbank”, azaz a Kreml eszköze Nyugat Európa politikai-gazdasági befolyásolására. Ezeket az aggályokat nem csillapította, hogy maga Nyikolaj Koszov is régi hírszerző családból származik, édesapja KGB-sként Magyarországon állomásozott, részt vett az 1956-os forradalom leverése utáni szovjet titkosszolgálati műveletekben. Az Orbán-kormány vörös szőnyeget terített az IIB elé, amely megkapta a főváros egyik legreprezentatívabb ingatlanának számító Lánchíd Palotát. A fideszes többség aztán elfogadta az IIB-t szabályozó törvényt, amiben a banki kormányzók Magyarországon teljes jogi immunitást élveznek.