2023-04-28 11:23:00

Hodász András a BBC-nek: Azok, akik korábban elítélték a pápát, most tárt karokkal fogadják

Szerinte a közvélemény olyan ingatagnak és manipulálhatónak tűnik, mint a szél járása.

Azok, akik korábban elítélték a Pápát a migrációs álláspont miatt, most tárt karokkal fogadják – hívja fel a figyelmet a kormánypárt pálfordulására Hodász András a BBC-nek.

A brit közszolgálati műsorszolgáltató felidézi, Hodász azért hagyja el a papi pályát, mert nézeteltérése támadt az egyházzal, és nyomást is gyakoroltak rá annak érdekében, hogy hallgasson. Mint arról a Népszava is beszámolt korábban, Hodász februárban közölte a nyilvánossággal, hogy kamaszkorában vele szemben is több alkalommal szexuális visszaélést követett el egy pap.

Rámutat arra, az Orbán-kormány bármi áron a békét sürgeti, egy olyan azonnali hatályú tűzszünetet, amely megszilárdítaná a jelenlegi, Ukrajna szuverenitását sértő határokat. Mint mondja, ezzel szemben a katolikus egyházfő arra szólít fel, hogy Oroszország vonja vissza erőit a régi ukrán határok mögé. – A Pápa elismeri Ukrajnának az önvédelemhez való legitim jogát – hangsúlyozza.

– A közvélemény olyan ingatagnak és manipulálhatónak tűnik, mint a szél járása – jegyzi meg.