2023-05-04 16:50:00

Szijjártó: Az Európai Bizottság elvárása olyan, mint egy végtelenített GPS

A miniszter kiosztotta az ellenzéki képviselőket is, akik szerinte életcéljuknak tekintik, hogy ne érkezzenek meg Magyarországra az uniós források.

Az Európai Bizottság elvárása olyan, mint egy végtelenített GPS. Az ember beüti, hogy hova megy, és akkor azt veszi észre, hogy az mondjuk öt kilométerre volt, de már három napja vezeti, és a GPS mindig mondja, hogy most jobbra kanyarodj, most balra, most fordulj meg - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter csütörtök délután Brüsszelben, az európai uniós tanácsülést követő sajtótájékoztatóján a bizottság jogállamisági elvárásaival kapcsolatban.

Szijjártó Péter azt hangoztatta, ez most már kezd méltatlanná válni Magyarországgal szemben. Mindig voltak elvárásaik, majd amikor azok teljesültek, akkor újabbak érkeztek.

- dühöngött a politikus.

Nyomatékosította, ez nem Brüsszel pénze, nem a bürokraták hozták össze, hanem az európai emberek gazdasági tevékenységével egyenlő munkájával jött létre, benne a magyar emberek munkájából. Ezért a forrásoknak egy része jár a magyar embereknek, jár Magyarországnak, hogy például a tanárok fizetését jelentős mértékben megemelhessük - mondta.

Szégyennek nevezte, hogy egyes Magyarországról megválasztott európai parlamenti képviselők életük céljának tekintik a magyar embereknek járó források blokkolását. Tehát jó lenne, hogy ha mondjuk a tanároknak elmagyaráznák, miért is nem akarják, hogy az uniós források egy részét a tanárok fizetésemelésként megkapják, mint hazafias kötelesség, ugyebár mint hallhattunk erről fennkölt nyilatkozatokat mindenfajta árnyékeseményeken az elmúlt napokban - fogalmazott Szijjártó Péter. (Itt a DK alelnökének, Molnár Csabának a mondataira utalt, ám a politikus csúsztatott. Az ellenzéki EP-képviselő ugyanis azt mondta, „hazafias kötelezettségem, hogy megakadályozzam, hogy az európai uniós pénzek Magyarországra érkezvén négy-öt ember zsebében tűnjenek el”.)

Szijjártó Péter kapott kérdést a pápalátogatással kapcsolatban is - egészen pontosan azt, hogy Ferenc pápa kért-e bármit Orbán Viktortól azért, hogy az egyházfő által emlegetett békemisszió létrejöjjön.

A miniszter erre azt válaszolta, a magyar kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy Ukrajnában béke legyen. Őszintén örülünk annak, hogy a szentatya is a béke elérése érdekében szólal meg folyamatosan. Itt nem kell természetesen a Szentatyának semmilyen kérést felénk előterjesztenie, tekintettel arra, hogy mi felajánlottuk mindenfajta segítségünket, hogy végre létre tudjon jönni egy tűzszünet.

Amennyiben a Vatikánnak bármilyen segítségre van szüksége Magyarországtól, bármilyen közreműködése, támogatásra, fellépésre ebben a tekintetben, a Vatikán és a Szentatya is személyesen mindenben számíthat Magyarországra, a magyar kormányra - hangoztatta a tárcavezető. Jelezte, nagy hálával és köszönettel tartoznak őszentségének, amiért a béke ügyét ilyen határozottsággal felvállalta.