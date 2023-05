M.A.;

Most programozócéggel bővült Mészáros Lőrinc céghálója, szorosabb lett az üzleti kapcsolata Matolcsy Ádám barátjával

Május 9-től a 2016 januárjában alapított Core Solutions Kft. is a felcsúti milliárdos cégbirodalmának része lett.

Megállíthatatlan a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc céghálójának bővülése, aki immár a NER más prominens alakjaival is egyre több üzleti érdekeltséget jegyez. Az mfor.hu a minap számolt be Mészáros Lőrinc-Vida József-Somlai Bálint és egy magántőkealapon keresztül (legkisebb részesedéssel rendelkezve) Száraz István közös üzletéről, most pedig egy újabbra bukkantak. Ebben ráadásul már sokkal szorosabb az üzleti kapcsolata a felcsúti milliárdosnak és Száraz István, Matolcsy György fiának, Ádámnak a barátjával.

Az már a cégbíróságra benyújtott dokumentumokból derült ki, hogy Mészáros érdekeltsége, a Talentis Group Zrt. 66,67 százalékos tulajdonrészt vásárolt meg a cégből. Az addigi egyetlen tulajdonos, a Száraz István tulajdonában lévő Frank Digital Kft.-é maradt 33,33 százalékos részesedés. Mészáros megjelenésével a cég székhelye is módosult, a Váci útról az V. kerületi Váci utcába költöztették át.

A társaság számítógépes programozással foglalkozik főtevékenységként, más tevékenységi kört be sem jegyeztek. Az elmúlt két évben pedig már nagyon nem ment jól a Kft.-nek, hiszen egyetlen forint árbevételt sem tudott elérni.

2017-ben – az alapítást követő első teljes üzleti évben – már 361,4 milliós árbevételt realizáltak, amiből közel 51 milliós tiszta profit maradt. Ezt követte egy 303 milliós árbevételű év 61 milliós nyereséggel, 2019-ben pedig 179 millió folyt be a cég kasszájába, a végére ebből pedig már csak 17,2 millió forint haszon maradt. 2020-ban és 2021-ben 4 milliós, illetve 445 ezres veszteséget kellett elkönyvelni.

A Core Solutions Kft.-nek mindig egyedül a Frank Digital volt a tulajdonosa: alapítója volt az MKB Bank is, mely egészen 2020 februárjáig a tulajdonosok között szerepelt.

A cikkben felidézik, hogy a hvg360 szerint a Core is egyike volt annak a tucatnyi társaságnak, amely 2018 végén néhány nappal az előtt tudta kimenekíteni betéteit a Matolcsyékkal rokonságban lévő Szemerey Tamás bankjából, az NHB Bankból, hogy a Matolcsy György által irányított jegybank a fizetési nehézségek miatt korlátozó intézkedéseket rendelt el az NHB-nál.