2024-02-17 20:37:00

Míg Novák Katalinnal kapcsolatban értetlenség uralkodik az Orbán-kormány tagjai körében, Balog Zoltánt már indulatosabban ítélik meg

A Direkt36-nak kormányközeli források beszéltek arról, milyen váratlanul érte Orbán Viktort és környezetét a kegyelmi ügy. Varga Juditnak azért kellett mennie, mert el akarták kerülni, hogy Novák Katalin lemondása után rá irányuljon a figyelem.

Február 8-ra hiába volt hangos az egész ország a kegyelmi botránytól, Varga Judit aznap még teljesen nyugodtnak tűnt. A norvég nagykövetségen európai országok nagyköveteivel találkozott egy közel kétórás munkaebéden, amelynek hivatalos témája a közelgő EP-választás volt – írja a Direkt36.

A portál szerint az egykori igazságügyi miniszter – aki a korábbi tervek szerint a Fidesz választási listáját vezette volna – arról beszélt a diplomatáknak, hogy szerinte mi várható majd a kampány során. Az egyik résztvevő arról számolt be, Varga „kedélyesnek, magabiztosnak” tűnt, és egyáltalán nem adta jelét annak, hogy attól tartana, a kegyelmi ügy kettétörheti a karrierjét. Amikor a nagyköveti találkozón szóba került a téma, Varga a saját szerepéről higgadtan annyit mondott, igazságügyi miniszterként nem volt más választása, mint hogy aláírja a Novák Katalin által már elfogadott kegyelmi kérvényt.

– tette fel a kérdést az egyik résztvevő szerint.

Alig több mint 48 órával később azonban Varga is beadta a lemondását, és bejelentette a teljes visszavonulását a közéletből.

A Direkt36 azt írja, a történteket ismerő kormányközeli forrásaik egybehangzóan állították, hogy tudomásuk szerint a kormányfőt és környezetét váratlanul érte az ügy. – Teljesen meglepte a kormányt, felkészületlenek voltak. Sem az elnöktől, sem Varga Judittól nem jelezte Orbánéknak senki magát a kegyelmi ügyet, amikor a döntés (még tavaly áprilisban) megszületett” – fogalmazott egy forrás, aki az elmúlt hetekben több magas rangú kormányzati tisztviselővel is beszélt.

Hasonló információi voltak egy másik forrásnak, aki több emberrel is beszélt az utóbbi napokban Orbán környezetéből.

– magyarázta.

A portál szerint miközben a nyilvánosság előtt a kormány igyekezett úgy tenni, mintha ez egy jelentéktelen történet lenne, a színfalak mögött tisztában voltak a súlyával. – Péntek óta ott volt a radaron ez az ügy a Karmelitában is – mondta egy kormányközeli forrás, aki szerint ennek része volt az is, hogy azonnal magyarázatot kértek a Sándor-palotától. Az államfő hivatala elmondta, hogy a korábban miniszterként is szolgáló református püspök, a Novákkal régóta szoros viszonyban álló Balog Zoltán volt az, aki lobbizott a kegyelem megadása érdekében. Ez azonban kevés volt a miniszterelnöknek és stábjának, egy kormányközeli forrás szerint a miniszterelnök úgy állt hozzá, hogy „Novák a köztársasági elnök, ő dönt, az ő felelőssége”.

Az első napokban még a kormányon belül bíztak abban, hogy megúszhatják komolyabb következmények nélkül az ügyet, ezután azonban éles fordulat következett be a Karmelita hozzáállásában. Készültek felmérések a kegyelmi ügyről is, és amikor keddre és szerdára befutottak ennek az eredményei, egyértelművé vált a miniszterelnöki stáb számára, hogy rosszul kalkuláltak.

– fogalmazott egy, a kutatások részleteit ismerő forrás.

A felmérések után egyértelmű volt a miniszterelnöki stáb számára, hogy lépniük kell, és az ügy kezelésében közvetlenül részt vett Orbán Viktor is. A miniszterelnök február 8-án jelentkezett a Facebook-videóval, amelyben bejelentette, hogy alkotmánymódosítást kezdeményezett. Egy forrás szerint a Novák számára kellemetlen, a köztársasági elnök jogkörét korlátozó bejelentés célja az volt, hogy Orbán eltolja magától az egyre kellemetlenebb ügyet. A miniszterelnök – akit a forrás szerint feldühített az, hogy az államfő ilyen helyzetbe hozta –

Ekkor már kormányzati szinten világossá vált, hogy valamilyen drasztikus lépést kell tenniük az ügy lezárása érdekében, és már csütörtökön felmerült, hogy Nováknak és esetleg Vargának is mennie kell. Végleges döntést a Fidesz-vezetés pénteki informális ülése hozott, ahol a miniszterelnök a szűkebb bizalmi körével beszélte át az ügyet.

– Vargának azért kellett mennie, mert azt gondolták, hogy nem lehet félmunkát végezni – mondta egy forrás. Vagyis el akarták kerülni azt a helyzetet, hogy Novák lemondása után Vargára irányuljon a figyelem.

Egy másik kormányközeli forrás szerint ezért most „óriási a gyász”, és sokan nem értik, Novák hogyan követhetett el ekkora hibát. Ám míg a távozó köztársasági elnökkel szemben leginkább csak értetlenség van, a kegyelmi kérvény ügyében fontos szerepet játszó Balogot többen is sokkal indulatosabban ítélik meg. „Most nagyon haragszanak Balogra” – mondta egy forrás, hozzátéve, hogy „elemi düh van a püspökkel szemben”.