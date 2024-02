M.A.;

2024-02-21 19:02:00

Újra edzésbe állt Milák Kristóf, a márciusi spanyolországi edzőtáborban is ott lesz

Az olimpiai bajnok úszó szerdán a Dohából visszatérő edzőjével, Virth Balázzsal találkozott a Duna Arénában.

Milák Kristóf hosszú kihagyás után újra edzésbe állt, és megkezdte a felkészülést a nyári párizsi olimpiára, aminek az érdekében már egy külföldi edzőtábort is bevállalt – tudta meg az olimpiai bajnok úszó környezetéből a Telex.

A portál egyik informátora szerint Milák már tavaly év végén is járt a medencében. Januárban pedig már egészen biztosan edzett, a Tüzér utcai Honvéd-létesítményben, de a múlt héten, a vb idején is úszott a Duna Arénában, nem is rosszul. Szerdán a Dohából visszatérő edzőjével, Virth Balázzsal találkozott a Duna Arénában, az aznap reggeli edzésen is megjelent, és úszott.

A Telex egyik forrása azt állította, Milák ott lesz a márciusi spanyolországi edzőtáborban, és nagyon komolyan gondolja a visszatérést. – Majd egy érem beszél helyette, ezt látom rajta. Most az a legfontosabb, hogy ismét élvezi, amit csinál, és látja a célokat maga előtt. Tudja, hogy a fordulóin még van csiszolnivaló, ezért gyakorolja is. De ugyanígy a delfinezést is – fogalmazott.

Volt olyan névtelenséget kérő informátor, aki úgy vezette le az elmúlt időszakot, hogy van Milák fejében egy utolsó dátum, amikor már mindenképpen keményen kell úsznia, ha sikeres akar lenni az év fő versenyén, Párizsban. Ezt a dátumot az ösztöneire alapozva, az előző felkészülések tapasztalatait felhasználva jelölte meg. A saját, utolsó időablaka szerint pedig már tényleg ott volt a medencében. Az ideális felkészülés persze az lett volna, ha már novemberben elvégez nagyobb mennyiségű alapozó munkát, ahogy a versenytársai tették.

Milák Kristóf még június közepén jelentette be, hogy nem indul a fukuokai világbajnokságon. Akkor azt mondta, sem fizikálisan, sem mentálisan nincs olyan állapotban, hogy ott legyen a világ legjobbjai között. Később arról beszélt, hogy szüksége volt a feltöltődésre és úgy érzi, karrierje során három, négy vagy öt olimpiai bajnoki cím van összességében a fejében.

Sós Csaba, a magyar úszóválogatott szövetségi kapitánya decemberben arról beszélt, Milák Kristóf esetében pályafutása csúcsáról van szó, az el nem végzett edzésmunkát pedig már nem fogja tudni bepótolni. A szövetségi kapitány úgy vélte, az úszó tartozik magának és Magyarországnak annyival, hogy lejár edzeni. Arról, hogy Milák edzésbe állt-e nem tudott biztosat mondani, mert – mint akkor közölte – hiába kereste, az úszó egyszerűen nem vette fel neki a telefont.

December 31-én Milák egy szilveszteri szelfin tűnt fel Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár és felesége, minden idők legeredményesebb női kajakozója, a háromszoros olimpiai, 31-szeres világbajnok Kovács Katalin társaságában. Január elején klubjának ügyvezető elnöke azt nyilatkozta, hogy az úszóklasszis szárazföldi edzéseket végez és gyógytornázik, hamarosan pedig a vizes edzéseknek is nekikezd.