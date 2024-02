P. L.;

2024-02-24 14:24:00

Gyurcsány Ferenc: Orbán Viktor az első magyar pedofilbarát miniszterelnökként vonul be a történelembe

Évértékelőt tartott a volt miniszterelnök.

Megtartotta szokásos évértékelő beszédét Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke.

A korábbi miniszterelnök először az Orbán-kormány külpolitikájáról beszélt, amit úgy vezetett fel, hogy önmagában azzal nincs gond, ha egy politikus összetett, ellentmondásos nemzetközi helyzetekben lavírozik a nagyhatalmak között, a lavírozás azonban nem lehet árulás, Orbán Viktor pedig elárulta a Szent István óta tartó teljes magyar történelmet, elárulta Magyarország szövetségeseit és a legkézenfekvőbb magyar érdekeket - mondta. Gyurcsány szerint talán az egyetlen, amiben egyetértenek Orbánnal, az az, hogy a Hamász terrortámadása után Izraelnek joga van megvédenie magát, „még akkor is, ha ami Gázában mostanában történik, az egy sor aggodalomra ad okot” (a Gázai övezetet ért izraeli bombázások következtében több mint 29 ezer ember halt meg, akiknek mintegy kétharmada nő és gyerek, az egészségügyi ellátás pedig gyakorlatilag megsemmisült a térségben - a szerk.).

Gyurcsány szerint történelmileg is szemben állnak Orbánnal, és elutasítják a Fidesz által hirdetett „úgynevezett keresztény Magyarország eszményét”, mert az ország hívők és nem hívők, keresztények és nem keresztények hazája, ezért a haza nem azonosíthatja magát egyetlen csoport hitével. Ráadásul a kereszténység a Fidesz esetében nem is a jézusi tanításokat, az alázatot, a felebaráti szeretetet, a megbocsátást és a lelki tisztaságot jelenti, hanem éppen ellenkezőleg. Azt jelenti, hogy a hatalmasoknak mindent szabad, a hatalmasoknak „bele lehet nyúlni a gyengék fehérneműjébe”, lehet nem kezet nyújtani a háborúból menekülőknek, lehet harácsolni, az országnak járó jusst magánvagyonná tenni - fejtegette Gyurcsány Ferenc, hozzátéve, szerinte a magyar kormány politikája keresztényietlen, ugyanakkor klerikális politika, ami hatalmi jelszóvá silányította milliók istenhitét, elárulta és megbecstelenítette azt.

A DK elnöke azzal folytatta, hogy a Fidesz hatalmi berendezkedését alkotmányellenesnek tartja, mert az kizárólag a hatalom megszerzésére és megtartására irányul. Sulyok Tamás szerinte nem lesz a „meggyalázott” magyar köztársaság elnöke, mert nemcsak elfogadja az orbáni hatalmi rendszer logikáját, hanem az Alkotmánybíróság elnökeként „maga is aktív szerepet vállalt az orbáni alkotmányellenes hatalom kialakításában, megszilárdításában és fenntartásában”. Ezért szerinte nem is tudja ellátni alkotmányos feladatát a nemzet egységének képviseletében. S mivel a legszűkebb szakmai, politikai eliten kívül mindezidáig azt sem tudta senki, hogy van Sulyok Tamás nevű ember az országban, szerinte kézenfekvőleg a nép nem is akarhat olyan embert köztársasági elnöknek, akit nem is ismer. Sulyokra ezért Orbán beosztottjaként tekint majd.

A következőkben Gyurcsány arról beszélt, hogy a polgári Magyarország eszménye számára megbecsült, tisztelettel körbevett emberek hazáját, sokszínű nemzeti közösséget jelent. „A polgári Magyarországnak nincs ideológiai színe, istenhite, vallása, a polgári Magyarországnak alkotmánya van” - fejtegette. A polgári Magyarország szerinte „elfogadja, hogy a család az család”, függetlenül attól, hogy a kormány mit gondol erről.

Gyurcsány ezt követően azokra a véleményekre reflektált, amelyek a DK-ra tulajdonképpen a rendszer részeként tekintenek. Azt hangoztatta, hogy aki egyszerre akarja leváltani a kormányt és az ellenzéket, az szerinte a jelenlegi hatalom fennmaradását segíti.

„A vereség forgatókönyve, hogy ki kivel nem, a győzelem forgatókönyve pedig, hogy ki kivel igen.

- fejtegette, hozzátéve, szerinte az is a Fideszt segíti, aki a pártok helyett lelkes civileket küldene a pályára.

Természetesen beszélt a kormányra ráégő bicskei pedofilbotrányról is. Gyurcsány Ferenc erről azt mondta, hogy az elmúlt három hét megrendítő volt, „Orbán pedofilhálózatának becstelensége mocskossá tette az Orbán-rendszer egészét”. Szerinte a miniszterelnök a becstelenség első számú vezetője és felelőse.

- jelentette ki, hozzátéve, „Orbán Viktor az első magyar pedofilbarát miniszterelnökként vonul be a történelembe”.

Végezetül arról beszélt, hogy biztosan ők is „követtek el hibákat” a 2010 előtti kormányzásuk idején, de a mostani kegyelmi botrány nem hiba, hanem aljas bűn. Ezzel szemben ők olyan országot akarnak, ahol „vigyáznak ránk, tisztességes fizetés és nyugdíj a jussa mindenkinek”. Kilátásba helyezte a progresszív adórendszer visszaállítását is.