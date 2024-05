Czene Gábor;

elemzés;Somogyi Zoltán;önkormányzati választások;Political Capital;Magyar Péter;TISZA – Tisztelet és Szabadság Párt;

2024-05-04 05:55:00

Magyar Péter rizikós döntést hozott, hatalmas kockázatokkal jár az indulás az önkormányzati választáson

Azzal, hogy az önkormányzati választáson is részt vesz a Tisza Párt, változtat a láthatóan jól működő eddigi stratégiáján – állítja Somogyi Zoltán.

A kampányban könnyen előállhat olyan hangulat, ami magával ragadhat egy politikai formációt. Somogyi Zoltán politikai elemző, a Political Capital társalapítója úgy látja, valami hasonló történhetett Magyar Péter pártjával, a Tisza Párttal is.

Magyar Péter felé nagy az elvárás, szerte az országban sok a követője és a támogatója. Vannak közöttük olyanok is, akik szeretnének aktívan politizálni a helyi közéletben. Ezért születhetett meg az a döntés, hogy a Tisza Párt – bár Magyar Péter korábban azt mondta, csak az EP-választáson vesznek részt – az önkormányzati választáson is listát állít a fővárosban. Ehhez azonban szükség van arra is, hogy az adott párt polgármesterjelöltet indítson legalább három kerületben.

Ahogyan arról a Népszava beszámolt, csütörtök este még úgy volt, hogy a Tisza Párt a VII. kerületben (Erzsébetváros), a XI. kerületben (Újbuda), valamint a XVIII. kerületben (Pestszentlőrinc és Pestszentimre) indít polgármesterjelöltet. Történetesen jelenleg mindhárom kerületben az ellenzék, egész pontosan a Demokratikus Koalíció adja a polgármestert. A DK válasza nem sokáig váratott magára: Kálmán Olga pénteken bejelentette, pártja petíciót kezdeményez annak érdekében, hogy „senki se veszélyeztesse a Fideszt öt évvel ezelőtt legyőző, sikeres, népszerű ellenzéki polgármesterek újraválasztását”.

Aztán gyorsan megváltozott a helyzet. Lajos Béla, a VII. kerületi polgármesterjelölt a közösségi oldalán adta hírül, hogy marad az eredeti tervnél, és nem a Tisza Párt, hanem egy civil szervezet, a Színes Erzsébetváros jelöltjeként indul. Magyar Péter közölte, hogy „azonos számban indítunk jelölteket olyan kerületben, ahol ellenzéki és ahol kormánypárti városvezetés van jelenleg”.

Somogyi Zoltán szerint egyelőre csak annyit lehet biztosan állítani, hogy Magyar Péter eltér attól a stratégiától, amit eddig követett, és ami láthatóan jól működött. Orbán és Gyurcsány elutasításával ugyanis eddig azt az imázst építette, hogy fel lehet adni az országban kialakult, tévútra vezető pártos gondolkodást, helyette lehet újfajta politikát képviselni. Azokat a választókat szólította meg,

Ehhez a stratégiához – folytatta Somogyi Zoltán – jól illeszkedett, hogy Magyar Péter az EP-választással akart belépni a politikába, úgy, hogy fenntartja a „bent is vagyok, kint is vagyok” állapotot. Hiszen az Európai Parlamentben való részvétel nem jelent erős belpolitikai kötöttségeket, nem kívánja meg, hogy bármilyen együttműködést kialakítson az általa elutasított pártokkal.

– jelentette ki Somogyi Zoltán. Már nem tudja fenntartani azt a látszatot, hogy a magyarországi pártstruktúra fölött áll, pedig – ha megelégszik az EP-választással – ezt még 2026-ig, a következő parlamenti választásig megtehette volna. Az önkormányzatokban viszont napi szinten kell döntéseket hozni, a Tisza Párt politikusai nem kerülhetik el, hogy egy-egy adott ügyben együttműködjenek akár a Fidesszel, akár az ellenzéki pártokkal. Magyar Péter része lesz a pártrendszernek, a belpolitikában is teljesítményt kell felmutatni.

– tette hozzá Somogyi Zoltán. Elképzelhető, hogy nagy számban vannak olyanok, akik úgy tervezték, az EP-választáson Magyar Péterre szavaznak, az önkormányzati választáson azonban a baloldalra: lehet, hogy a vita hatására meggondolják magukat, és nem fognak a Tisza Pártra szavazni.

Magyar Péternek majd felelősséget kell vállalnia azokért a politikusokért, aki a Tisza Párt színeiben bekerülnek az önkormányzatba. Somogyi Zoltán szerint az idő rövidsége miatt erősen kérdéses, volt-e lehetősége alaposan átgondolni, hogy kiket fogad maga mellé. A politikai elemző nem állítja, hogy az önkormányzati választáson való indulás mindenképpen rossz döntés volt Magyar Péter részéről,